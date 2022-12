Nightingale se dévoile un peu plus et livre de nouvelles informations

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



pourrait être l'une des bonnes surprises de cette année 2023, développé par le jeune studio Inflexion Games, composé par d'anciens de l'industrie vidéoludique, et notamment BioWare. Annoncé il y a un an lors des Game Awards, ce n'est pas surprenant de voir que le titre a refait une apparition lors de l'édition 2022, avec de nouvelles informations, que nous avions pu découvrir en avant-première lors d'un événement dédié à la presse., qui permettront à quiconque ose s'y aventurer de récupérer du butin intéressant, mais les dangers n'en seront pas moins nombreux. Pour que l'exploration de ces Royaumes soit plus fluide et rapide,, avec d'ailleurs un petit clin d'œil à Mary Popins. Enfin, de nouvelles créatures ont fait leur apparition, autres dangers de ce monde fantastique, comme les Géants, les Eoten anciens et les Bound cracheurs de feu.En parallèle, il a été précisé que, permettant donc de profiter de graphismes plus beau, ce qui est toujours un plus. Enfin,, sans que cela n'ait de conséquence.Pour rappel,, dans le but d'atteindre la ville magique de Nightingale. Une bêta fermée sera normalement organisée avant la sortie, qui est programmée pour 2023, en accès anticipé, sur PC.