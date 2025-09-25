Nightingale gratuit sur l'Epic Games Store



le 25 septembre 2025 à 18h29 Publié par Corentin Rimbert le 25 septembre 2025 à 18h29

Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 2 octobre, Nightingale gratuitement, l'un des meilleurs jeu de survie mêlant horreur et zombies.