Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 2 octobre, Nightingale gratuitement, l'un des meilleurs jeu de survie mêlant horreur et zombies.
Depuis maintenant plus de six ans, les papas de Fortnite
nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Nightingale d'être offert sur l'Epic Games Store
.
Nightingale gratuit sur l'Epic Games Store
Dès ce 2 octobre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Nightingale
à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store
. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'un jeu de survie en accès anticipé, sorti au début de l'année 2024. Il mêle exploration, survie et crafting. Les joueurs devront évoluer dans un monde dangereux et voyager par le biais de portails pour évoluer, progresser et vaincre une menace terrible.
Nightingale est un jeu solo ou coopératif où les joueurs doivent survivre dans un monde ouvert en fabriquant leur propre équipement. Devenez un Monderrant et rallumez les anciens portails du Croisement pour voyager dans des forêts corrompues, des déserts à la gravité perturbée et plus loin encore.
Comment avoir Nightingale gratuitement ?
Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 2 octobre à partir de 17 heures et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici
pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 9 octobre pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.
Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store
afin de ne jamais rien manquer.
Nightingale reste disponible sur PC, en accès anticipé, et aucune sortie sur PS5 ou Xbox Series n'est dans les cartons à l'heure actuelle
. Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 27,69 € au lieu de 29 €, soit 4 % de réduction.
commentaires (5)
Ça sera à 17 heures !
vers quel heure auj ?
Il était sympa prenez le il y aura encore des mises a jour
Il m'avait beaucoup decu a la sortie lui mais non peut-être que les devs vont sortir une nouvelle grosse maj
A