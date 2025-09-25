Nightingale gratuit sur l'Epic Games Store

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 18h29
Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 2 octobre, Nightingale gratuitement, l'un des meilleurs jeu de survie mêlant horreur et zombies.
Nightingale gratuit sur l'Epic Games Store
Depuis maintenant plus de six ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Nightingale d'être offert sur l'Epic Games Store.

Nightingale gratuit sur l'Epic Games Store

Dès ce 2 octobre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Nightingale à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'un jeu de survie en accès anticipé, sorti au début de l'année 2024. Il mêle exploration, survie et crafting. Les joueurs devront évoluer dans un monde dangereux et voyager par le biais de portails pour évoluer, progresser et vaincre une menace terrible.
Nightingale est un jeu solo ou coopératif où les joueurs doivent survivre dans un monde ouvert en fabriquant leur propre équipement. Devenez un Monderrant et rallumez les anciens portails du Croisement pour voyager dans des forêts corrompues, des déserts à la gravité perturbée et plus loin encore.
Miniature vidéo

Comment avoir Nightingale gratuitement ?

Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 2 octobre à partir de 17 heures et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 9 octobre pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.

Nightingale reste disponible sur PC, en accès anticipé, et aucune sortie sur PS5 ou Xbox Series n'est dans les cartons à l'heure actuelle. Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 27,69 € au lieu de 29 €, soit 4 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Ce jeu de survie en monde ouvert sorti l'an dernier offre une démo gratuite sur Steam
Nightingale 24 mars 2025

Ce jeu de survie en monde ouvert sorti l'an dernier offre une démo gratuite sur Steam

Le jeu de survie victorien Nightingale propose dès maintenant une démo gratuite sur Steam, accompagnée d'une réduction temporaire de 40 %. L'occasion idéale de découvrir ce titre ambitieux en pleine amélioration.
Nightingale ouvre enfin les portes de sa cité avec une mise à jour majeure et un boss inédit
Nightingale 14 mars 2025

Nightingale ouvre enfin les portes de sa cité avec une mise à jour majeure et un boss inédit

La dernière mise à jour de Nightingale apporte une ville inédite, de puissantes armes de niveau 5, et un affrontement spectaculaire contre la redoutable Automaton Queen.
Nightingale s'offre une nouvelle mise à jour majeure pour la fin d'année
Nightingale 16 décembre 2024

Nightingale s'offre une nouvelle mise à jour majeure pour la fin d'année

Près d'un an après sa sortie, Nightingale conclut 2024 par la plus belle des manières : une mise à jour majeure, qui améliore plusieurs points.

commentaires (5)

Avatar Corentin
Corentin Le 02/10/2025 à 09:47

Ça sera à 17 heures !

Avatar
friizt (invité) Le 02/10/2025 à 07:27

vers quel heure auj ?

Avatar
Cool (invité) Le 29/09/2025 à 11:27

Il était sympa prenez le il y aura encore des mises a jour

Avatar
Déçu (invité) Le 25/09/2025 à 19:29

Il m'avait beaucoup decu a la sortie lui mais non peut-être que les devs vont sortir une nouvelle grosse maj

Avatar
Akerjfb (invité) Le 25/09/2025 à 18:53

A