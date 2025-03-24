Ce jeu de survie en monde ouvert sorti l'an dernier offre une démo gratuite sur Steam

Le jeu de survie victorien Nightingale propose dès maintenant une démo gratuite sur Steam, accompagnée d'une réduction temporaire de 40 %. L'occasion idéale de découvrir ce titre ambitieux en pleine amélioration.
Disponible depuis février 2024 en accès anticipé, Nightingale
a connu un lancement difficile en raison de problèmes majeurs de serveurs. Malgré ces débuts compliqués, le studio Inflexion Games a rapidement pris en compte les retours de la communauté, notamment en ajoutant un mode solo hors-ligne très demandé par les joueurs. Et aujourd'hui, les critiques sont d'ailleurs bien plus positives.
Une démo gratuite pour découvrir Nightingale
Afin d'attirer de nouveaux joueurs potentiellement sceptiques après les critiques mitigées lors de son lancement, Inflexion Games vient de lancer une démo gratuite à durée limitée sur Steam
. Celle-ci permet à tous les curieux de tester le jeu sans engagement et de découvrir son univers original mêlant survie, artisanat et exploration en pleine époque victorienne.
En complément, Nightingale bénéficie d'une réduction exceptionnelle de 40 %
jusqu'au 31 mars, ramenant le prix à seulement 17,39 €
sur Steam.
« Nous espérons attirer de nouveaux joueurs grâce à cette démo limitée, qui offre un aperçu fidèle du potentiel actuel de Nightingale
», explique Inflexion Games.
Un jeu en constante amélioration malgré les difficultés
Depuis sa sortie, Nightingale a connu plusieurs mises à jour majeures, notamment le patch « Realms Rebuilt » en 2024, qui a fortement amélioré l'expérience de jeu en enrichissant la campagne principale. Ces efforts continus du studio ont permis au jeu d'obtenir récemment des avis majoritairement positifs sur Steam, après des débuts mouvementés. La dernière, sortie il y a peu, a également été bien reçue
.
Cependant, malgré ces améliorations, Inflexion Games a dû faire face à des difficultés internes avec des licenciements en octobre dernier. Le studio a néanmoins assuré que le développement et le soutien de Nightingale continueraient malgré ces épreuves.
Une communauté optimiste pour l'avenir
Si la démo gratuite disponible sur Steam est une excellente occasion pour découvrir Nightingale, c'est aussi une manière pour le studio de prouver sa détermination à long terme. La communauté reste globalement optimiste et espère voir le jeu atteindre son plein potentiel lors de sa sortie officielle, dont la date précise n'a pas encore été annoncée.
Nightingale reste disponible sur PC, en accès anticipé, et aucune sortie sur PS5 ou Xbox Series n'est dans les cartons à l'heure actuelle
. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 26,59 € au lieu de 29 €, soit 8 % de réduction.
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