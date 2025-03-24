Ce jeu de survie en monde ouvert sorti l'an dernier offre une démo gratuite sur Steam



le 24 mars 2025 à 15h10 Publié par Corentin Rimbert le 24 mars 2025 à 15h10

Le jeu de survie victorien Nightingale propose dès maintenant une démo gratuite sur Steam, accompagnée d'une réduction temporaire de 40 %. L'occasion idéale de découvrir ce titre ambitieux en pleine amélioration.