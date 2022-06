Nightingale : Comment s'inscrire pour la bêta ?

Comment s'inscrire pour la bêta fermée de Nightingale ?

peut être l'une des jolies surprises de cette fin d'année 2022. Développé par Inflexion Games, un jeune studio canadien, le jeu propose une expérience uniquement PvE, jouable en coopération, dans un monde fantastique. L'exploration et le crafting sont les maîtres-mots de, ce qui pourrait plaire à de nombreux joueurs.Néanmoins, avant la sortie, pour être sûrs que le titre soit prêt, les développeurs organiseront plusieurs tests, dontPour, vous devez vous inscrire, via le site officiel, afin d'avoir une chance d'être sélectionné. Bien que la période d'inscrpitions ne soit pas encore officiellement lancée, vous pouvez tout de même vous rendre sur le site officiel pour vous enregistrer via le bouton « Sign Up ». Les développeurs indiquent que par ce biais, vous serez informé lorsquelancera officiellement ses inscriptions. De plus, il y a de fortes chances que cela valide, déjà, votre inscription pourL'article sera mis à jour lorsque les dates de la bêta fermée, prévue pour cet été, seront connues, et si la façon de se préinscrire est modifiée.Pour rappel,propose une expérience PvE dans un monde ouvert. Les joueurs se retrouvent bloqués de l'autre côté de leur monde et devront explorer l'environnement dans le but de trouver des ressources, vaincre les ennemis et diverses créatures, mais également trouver d'autres portails pour naviguer entre les différents royaumes Fae. L'ultime objectif est de trouver le chemin vers « la ville magique de Nightingale, le dernier bastion connu de l'humanité ».Pour mieux comprendre, nous vous renvoyons vers une vidéo de gameplay, laquelle explique notamment l'une des mécaniques de jeu : les Realm Cards.La sortie dese fera à la fin de l'année 2022, sur PC, par le biais de Steam et de l'Epic Games Store, en accès anticipé.