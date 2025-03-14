Nightingale ouvre enfin les portes de sa cité avec une mise à jour majeure et un boss inédit



le 14 mars 2025 à 17h18 Publié par Corentin Rimbert le 14 mars 2025 à 17h18

La dernière mise à jour de Nightingale apporte une ville inédite, de puissantes armes de niveau 5, et un affrontement spectaculaire contre la redoutable Automaton Queen.