Nightingale ouvre enfin les portes de sa cité avec une mise à jour majeure et un boss inédit

La dernière mise à jour de Nightingale apporte une ville inédite, de puissantes armes de niveau 5, et un affrontement spectaculaire contre la redoutable Automaton Queen.
Nightingale City, la grande nouveauté attendue
Le jeu de survie à l'ambiance victorienne et fantastique, Nightingale
, vient d'accueillir l'une de ses plus importantes mises à jour depuis sa sortie, en février 2024. Au programme, l'ouverture très attendue de Nightingale City
, cœur névralgique du jeu désormais infesté par la menace des Fae.
Les joueurs devront mener bataille à travers les rues, les toits et même les égouts pour reprendre le contrôle des trois quartiers principaux de cette ville emblématique. L'objectif : repousser les invasions, sceller les portails corrompus et vaincre la Reine Automate
, nouvelle boss redoutable au cœur de cette mise à jour.
Des équipements Tier 5 pour relever de nouveaux défis
Avec cette mise à jour majeure, les joueurs peuvent désormais accéder à un tout nouveau palier d'équipements, le Tier 5
. Cette nouvelle catégorie d'armes et d'outils introduit des composants et recettes inédites, ainsi que des options avancées de personnalisation. Chaque équipement de ce nouveau tier permet désormais l'ajout de deux charmes simultanés
, ouvrant de nouvelles possibilités stratégiques.
Les joueurs capables de braver les menaces de la cité pourront ainsi profiter d'armes puissantes avec des fonctionnalités inédites, leur donnant un avantage significatif dans les affrontements, notamment face aux armées de Fae contrôlées par la redoutable Reine Automate.
Améliorations majeures du système de construction
En plus des nouveautés liées aux combats et aux équipements, Inflexion Games a apporté des améliorations significatives au système de construction. Désormais, il est possible de mieux ajuster la rotation et le placement des structures
, facilitant ainsi la création de bases plus robustes et personnalisées, un point qui avait déjà été amélioré avec la première mise à jour majeure, fin 2024.
Par ailleurs, de nouvelles structures défensives sont disponibles au sein même de Nightingale City, permettant aux joueurs de fortifier leurs positions plus efficacement contre les invasions incessantes. Ces ajouts devraient rendre l'expérience de construction plus intuitive et plus variée, encourageant davantage la créativité des joueurs. Vous pouvez retrouver tout le contenu de la mise à jour sur Steam
.
Après un lancement compliqué en 2024, la mise à jour majeure « Realms Rebuilt » et celle-ci, consacrée à Nightingale City, témoignent de l'engagement continu d'Inflexion Games pour améliorer son jeu. Le retour des joueurs sur Steam est d'ailleurs encourageant, avec une appréciation générale qui approche désormais les 76 % d'avis positifs, soit une hausse par rapport aux mois suivant la sortie.
Cette nouvelle étape semble donc bien partie pour consolider l'avenir de Nightingale, en misant sur des mécaniques enrichies, une expérience plus immersive et un contenu régulier qui saura sans doute fidéliser les joueurs. Reste à savoir ce que les développeurs nous réservent, pour faire de Nithingale le jeu de survie et de crafting tant attendu.
Nightingale reste disponible sur PC, en accès anticipé, et aucune sortie sur PS5 ou Xbox Series n'est dans les cartons à l'heure actuelle
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