Nightingale s'offre une nouvelle mise à jour majeure pour la fin d'année



le 16 décembre 2024 à 16h30 Publié par Corentin Rimbert le 16 décembre 2024 à 16h30

Près d'un an après sa sortie, Nightingale conclut 2024 par la plus belle des manières : une mise à jour majeure, qui améliore plusieurs points.