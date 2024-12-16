Nightingale s'offre une nouvelle mise à jour majeure pour la fin d'année

Près d'un an après sa sortie, Nightingale conclut 2024 par la plus belle des manières : une mise à jour majeure, qui améliore plusieurs points.
Disponible depuis le mois de février 2024, Nightingale
a souffert de quelques problèmes à la sortie, obligeant même le studio à effectuer quelques licenciements. Mais Inflexion Games souhaite redresser la barre et a donc continué son travail, en publiant une première mise à jour cet été. Une deuxième de taille arrive pour cette fin d'année, et vient améliorer différents points qui vont rendre l'expérience Nightingale meilleure
.
La mise à jour hivernale de Nightingale introduit l'automatisation des PNJ et un mode de construction repensé
Le jeu de survie victorien reçoit une mise à jour hivernale majeure qui apporte l'automatisation des PNJ
, un nouveau mode de construction, et un ensemble de tuiles Fae inédit. Les joueurs peuvent désormais recruter des PNJ, leur assigner des tâches et enrichir leurs mondes de manière dynamique
. Un serveur Listen a également été ajouté, permettant à un joueur d'héberger une partie pour ses amis et de contrôler pleinement l'expérience coopérative.
Le nouveau mode de construction offre une interface plus fluide, facilitant l'accès aux ensembles de tuiles et accélérant la création de structures. Un premier ensemble de tuiles Fae, baptisé Obsidian, permet d'explorer des designs plus fantastiques. Les anneaux thématiques Fae ajoutés au jeu testent aussi les compétences de glisse/grimpeur des joueurs.
Événement hivernal et contenu saisonnier
Pour célébrer l'hiver, Nightingale introduit un événement saisonnier avec des cartes enneigées
, des surfaces glissantes, des batailles de boules de neige, de nouvelles tenues, des décorations, et même un familier spécial. Les récompenses devraient rester accessibles après la fin de l'événement, comme ce fut le cas pour Halloween.
Disponible dès maintenant sur le Public Test Realm, cette mise à jour sera déployée dans la version complète du jeu le 17 décembre.
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