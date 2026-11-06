Nier Automata 6 fois plus gros sur PC à cause de sa dernière mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 novembre 2026 à 12h36
Si vous aviez prévu de mettre à jour votre version de Nier Automata sur PC, prenez garde à cette mauvaise surprise qui pourrait bien monopoliser tout l'espace de stockage restant sur votre disque dur.
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Nier Automata 6 fois plus gros sur PC à cause de sa dernière mise à jour

Le 6 novembre 2026, NieR Automata a reçu une mise à jour permettant de profiter du jeu dans trois nouvelles langues. Mais l'ajout du chinois traditionnel, du chinois simplifié et du coréen s'est transformé en mauvaise surprise pour certains utilisateurs sur PC. En effet, après avoir téléchargé cette mise à jour, ils ont découvert que le titre prenait six fois plus de place sur leur espace de stockage.

Plus de 360 Go d'espace nécessaire pour télécharger Nier Automata

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À cause d'un bug, la mise à jour a ajouté la taille totale du jeu de base à celle de chaque DLC déjà disponible. En temps normal, il ne faut que 50 Go pour télécharger Nier Automata. Mais ce problème fait passer la taille du jeu à 366 Go, soit presque autant que la totalité du jeu ARK: Survival Evolved (extensions et DLC compris). De fait, certains ne peuvent pas télécharger la mise à jour ou jouer au titre, car ils n'ont pas suffisamment d'espace de stockage disponible.

Au départ considéré comme une simple coquille, le bug est avéré et les développeurs travaillent actuellement sur un correctif. Ce dernier devrait être déployé dans peu de temps. Pour l'heure, nous vous recommandons de ne pas installer la mise à jour en question et de désactiver les mises à jour automatiques sur Steam.

Les équipes planchent sur un correctif, mais certains joueurs expriment déjà leur mécontentement

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En ligne, plusieurs utilisateurs de Steam ont indiqué que le problème était résolu, tandis que d'autres sont toujours bloqués à cause de ce problème atypique. De fait, certains n'ont pas hésité à publier des évaluations négatives parce qu'ils ne peuvent pas télécharger la mise à jour en question. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. 

Rappelons qu'en plus de la version PC, Nier Automata est également jouable sur PS4, sur Xbox One et sur Nintendo Switch. Mais aucune de ces autres plateformes ne semble affectée par le souci de mise à jour.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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