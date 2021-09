New World : Quand et comment pré-télécharger le MMO ?

Quand pré-télécharger New World ?

ANNOUNCE DE PRE-TELECHARGEMENT



Préparez-vous à #PlayNewWorld en pré-téléchargeant le client du jeu dès le 27 septembre à 17h00 CEST ! — New World FR (@PlaynewworldFR) September 23, 2021

Comment pré-télécharger New World ?

Cliquez sur « Jeux » en haut à gauche

Cliquez sur « Activer un produit sur Steam »

Entrez le code reçu

Comme souvent avant qu'un jeu d'une telle ampleur n'arrive, les développeurs communiquent sur la possibilité de pré-télécharger le jeu. Cela permet aux plus impatients d'en profiter dès son lancement, mais aussi et surtout à ceux n'ayant pas une bonne connexion de pouvoir anticiper en lançant le téléchargement en amont. Sachant quefrôle avec les 50 Go, cette fonctionnalité sera appréciée par une grande partie de la communauté.Les développeurs ont expliqué qu'il sera possible de. Il sera possible de le lancer dès 17h, heure française.Évidemment, pour pouvoir le pré-télécharger avant sa sortie, il faut l'avoir acheté, que ce soit via Steam ou Amazon. Si vous l'avez fait via Steam, alors vous n'avez qu'à vous rendre sur la page du jeu dès 17h ce lundi 27 septembre et cliquer sur le bouton « pré-télécharger ». Si vous l'avez acheté via Amazon, vous allez devoir entrer le code que vous avez reçu lors de l'achat. Il faut l'entrer sur Steam, en suivant ces étapes :Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la page du jeu et lancer le pré-téléchargement.Naturellement, même si vous avez téléchargé le jeu, vous n'y aurez pas accès tant qu'il ne sera pas sorti, le mardi 28 septembre. Il se peut d'ailleurs que quelques problèmes de serveurs soient remarqués dans les heures qui suivent son lancement, étant donné queest très, très attendu malgré ses nombreux reports.