New World : Heure de sortie en France

À quelle heure sort New World ?

Lancement des serveurs sud-américains à 8 h, heure normale de Brasilia (le 28/09 à 4 h, heure du Pacifique)

Lancement des serveurs australiens à 21 h, heure normale de l’est de l’Australie (le 28/09 à 4 h, heure du Pacifique)

Lancement des serveurs de la côte est nord-américaine à 8 h, heure de la zone est (le 28/09 à 5 h, heure du Pacifique)

Lancement des serveurs de la côte ouest nord-américaine à 8 h, heure du Pacifique

Après des mois, voire des années d'attente pour certains,. Si la multitude de reports a longtemps repoussé ce moment, le studio est enfin prêt à nous présenter son ambitieux jeu de survie massivement multijoueur. Étant donné qu'il s'agit de l'un des jeux les plus attendus de ces prochaines semaines, de nombreux joueurs se demandentPour que chaque joueur puisse se préparer, Amazon Games a d'ores et déjà indiqué. Très souvent, les jeux sont disponibles en fin de journée, ce qui augmente l'attente. Fort heureusement, Amazon Games a décidé de rendre disponible son jeu assez tôt, puisqu'il sera possible dePour les autres serveurs, voici les heures de lancement selon les informations communiquées par le studio :Cerise sur le gâteau, il sera possible de prétélécharger New World dès ce 27 septembre , soit la veille de son lancement, afin de pouvoir en profiter le plus tôt possible. Une très bonne nouvelle pour celles et ceux ayant une faible connexion. Si vous avez profité de la bêta, sachez que vous serez malheureusement obligé de re-télécharger des données.arrivera, pour rappel, ce 28 septembre 2021 sur PC, en exclusivité sur Steam.