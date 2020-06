New World présente ses objets, sa nourriture et son équipement

Le MMO RPG d'Amazon, New World, a partagé quelques détails supplémentaires en ce début de mois de juin, notamment sur les consommables ainsi que les équipements.

Depuis quelques mois,, son MMO RPG se déroulant dans un univers fantastique parallèle. C'est dans une nouvelle publication sur son site officiel que quelques les objets les plus importants ont été présentés, afin d'en apprendre davantage avant sa sortie, à la fin du mois d'août.Plusieurs objets, tout aussi importants les uns que les autres, ont été présentés : les consommables, l'équipement et les objets mythiques et légendaires.. Si les aliments peuvent être mangés sans passer par la case cuisson, il est recommandé de les cuisiner dans un bivouac ou dans la cuisine d'une colonie, pour tirer le meilleur parti de leur bénéfice. Ainsi, les plats et boissons cuisinés vous apporteront un léger boost sur le long terme, parfait pour les phases de combats, puisqu'ils permettent une lente récupération de votre santé. Néanmoins, vous gagnerez également quelques points de vie dès lors que vous les mangez. Divers bonus supplémentaires pourront être octroyés en fonction des ingrédients consommés.Nous retrouvons également les potions et teintures mères,. Contrairement aux aliments, les bonus sont sur le court terme et permettent d'augmenter son inventaire, d'améliorer sa défense ou encore ses dégâts. Si vous êtes empoisonnés ou alors souhaitez retrouver rapidement l'intégralité de votre vie, vous pourrez alors boire une teinture mère.Finalement, le dernier consommable présenté ne pourra être mangé ou bu, puisqu'il est à appliquer sur une arme, pour lui conférer de meilleures statistiques, par exemple.Lors de vos nombreux périples, vous trouverez, sans aucun doute, de nombreuses pièces d'équipement, que vous pourrez utiliser ou non (à condition d'avoir le niveau requis). Plus le score d'un équipement est élevé, plus celui-ci est puissant, alors que chaque objet peut être accompagné de trois atouts qui sont aléatoirement sélectionnés parmi un ensemble prédéfini. En bref, l'équipement peut être « amélioré » grâce à des atouts, pour arriver à la combinaison finale d'un équipement épique et donc plus puissant.Cependant, lorsque vous composerez votre équipement,, puisque chaque objet que vous ajouterez alourdira votre équipement. Ainsi, si vous êtes un joueur furtif, il faudra préférer des objets plus légers, tandis que pour les joueurs souhaitant être complètement équipés pourront, par exemple, jouir d'une armure robuste.Le dernier type d'objets présenté fait partie des plus rares, il sera donc difficile d'en trouver. Néanmoins,. Parmi eux nous retrouvons, notamment, les talismans, qui apportent des améliorations passives. Par exemple, certains talismans vous permettront de porter davantage dans votre sac. Ces derniers peuvent aussi être améliorés avec des atouts.proposera donc tout un panel d'objets, lesquels permettront de faire mille et une choses. D'autres informations seront dévoilées ces prochaines semaines. En attendant, nous rappelons que New World sortira le 25 août 2020 sur PC, par l'intermédiaire de Steam, et qu'il est possible de tenter de s'y essayer dès maintenant par le biais de l' alpha fermée