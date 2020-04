New World présente les Invasions

Malgré le report de sa sortie, les développeurs de New World continuent de nous en dire plus sur certaines mécaniques du MMO RPG. Place cette fois-ci à la présentation des Invasions.

Les Invasions dans New World

Déroulement d'une Invasion

Amazon Games Studios a récemment levé le voile sur les, des événements qui auront lieu sous certaines conditions, demandant alors aux joueurs de se battre contre des forces surnaturelles.Vous n'êtes pas sans savoir queregorge de dangers surnaturels, dont l'Altération. Une fois que celle-ci est assez puissante, elle tentera d’assiéger le fort présent sur un de ses territoires., qui tenteront de détruire le fort.Si la défense tient bon, les Altérés sont repoussés et les joueurs assiégés l'emportent. Cas contraire, si la défense est battue, le territoire perd des améliorations comme les postes de fabrications, les portes du fort ou les tourelles. Plus le niveau du territoire est élevé, plus le niveau des objets et équipements baisse.Pour participer à une, les joueurs peuvent s'inscrire via le panneau d'affichage de leur colonie la veille. Le gouverneur peut choisir 10 des 50 combattants, les 40 restants étant aléatoirement choisis en fonctions des inscrits. (Il faut avoir atteint le niveau 50 pour prendre part auxLorsque l'Invasion débute, les joueurs sont automatiquement envoyés sur le fort concerné, avec 50 jetons de combat. Ils pourront les utiliser avant l'arrivée des ennemis ou après, en les échangeant contre des munitions, potions, mines incendiaires et toute autre chose pouvant les aider dans leur combat.Une fois que le combat a débuté,. Les joueurs devront effectivement adapter leur style de jeu en fonction des ennemis que vous aurez à affronter, à l'instar des biffins, des pillards, des tireurs d'élite, des grenadiers, des brutes ou d'autres boss, chacun ayant ses spécificités.Ces ennemis auront des objectifs bien précis et n'attaqueront pas à tout-va. Ils se concentreront d'abord sur la destruction des portes, puis sur le point de revendication. Il ne faudra cependant pas les laisser faire, et vous aurez, pour vous défendre, des nombreux outils en votre possession, tels que des tourelles, des structures d'appui ou encore des pièges.Si les joueurs résistent aux huit vagues,, si le fort est détruit avant la fin, ils la perdent. Toutefois,. En cas de défaite, le territoire est déclassé. Toutes les informations à propos des Invasions peuvent être retrouvées sur le site officiel Pour rappel,sera disponible le 25 août prochain sur PC. Si vous êtes impatients et souhaitez découvrir l'expérience plus tôt, vous pouvez toujours tenter de vous inscrire à l'alpha fermée