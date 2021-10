New World : Peut-on utiliser des add-ons ?

Les add-ons sont-ils disponibles dans New World ?

Dans de nombreux jeux vidéo, la communauté créée des add-ons, afin d'ajouter des informations à l'écran, informations qui ne sont pas ou mal communiquées de base. Nous pouvons ainsi en savoir plus sur les dégâts infligés ou encore avoir une mini-carte, plus précise ou tout simplement présente, puisque certains jeux, commed'ailleurs, n'en proposent pas.Certains membres de la communauté ont effectivement travaillé sur des, permettant d'améliorer l'expérience de. Cependant, ces derniers ne peuvent pas être utilisés, étant donné que les développeurs ont annoncé, lors de la sortie du jeu, que ce type d'outils n'était pas légal.Sur le forum , une réponse a été faite à un utilisateur qui demandait s'il était possible d' ajouter une mini-carte , ce à quoi la réponse était négative. Amazon explique : « Ne trichez pas, n'utilisez pas de hack ou d'autres matériels ou service qui vous donnent un avantage certain ». Le studio souhaite que tous les joueurs soient sur le même pied d'égalité, et qu'aucun ne puisse tirer un avantage d'un logiciel, même minime.Si vous utilisez donc un, vous seriez donc sous le coup d'un bannissement, temporaire ou permanent selon ce qu'Amazon a prévu. Il se peut d'ailleurs que si vous essayiez, le logiciel anti-triche de, Easy Anti-Cheat, vous empêche de lancer le jeu s'il a repéré un fichier douteux.Il se pourrait toutefois que le studio revienne sur sa position etdans un futur proche ou lointain, mais actuellement, ces derniers ne sont pas réellement essentiels. L'expérience n'en est que plus immersive.est, pour rappel, uniquement disponible sur PC, par le biais de Steam.