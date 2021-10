Peut-on mettre une minimap dans New World ?

propose un gigantesque monde ouvert, dans lequel il est parfois difficile de se repérer, surtout si vous en êtes encore qu'à la phase de découverte. Bien que certains points qui permettent de savoir où nous nous trouvons, ou qu'il est possible d'afficher un repère, il sera quand même assez difficile de déterminer avec précision si le chemin que nous sommes en train d'emprunter est le bon, étant donné qu'Dans les faits, il est possible, par le biais de certains add-ons d'. Cependant, Amazon Games l'a expliqué à plusieurs reprises, ce type d'ajouts est considéré comme de la triche, et est donc passible de sanctions, telles qu'un bannissement.La raison est toute simple : les développeurs considèrent qu'en utilisant un outil permettant d', cela donne un avantage sur les autres joueurs, qui eux se débrouillent avec les moyens mis en place par le studio.« Ne trichez pas, n'utilisez pas de hack ou d'autres matériels ou service qui vous donnent un avantage certain » peut-on notamment lire sur les forums . Cette déclaration a justement été faite par un développeur qui répondait à un joueur demandant si, comme tous les autres add-ons, ce qui rend l'expérience un peu plus dure, si l'on compare, par exemple, à WoW qui, lui, permet à ses joueurs de le faire.Néanmoins, il n'est pas impossible qu'une mini-carte arrive de manière officielle dans New World, si les développeurs jugent son apport intéressant. En attendant, il va falloir apprendre à se repérer et ouvrir la carte très souvent, pour vérifier que le chemin est le bon.est, pour rappel, uniquement disponible sur PC, par le biais de Steam.