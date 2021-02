New World partage sa date de sortie

Date de sortie de New World

Après des mois d'attente et un report,, l'ambitieux MMORPG d'Amazon Games, a enfin fixé sa, via une petite vidéo, ce 16 février dans la soirée. Il va encore falloir patienter un peu, puisque le rendez-vous est donné pour la fin du mois d'août 2021.Initialement, New World devait arriver sur PC en mai 2020, avant d'être reporté une première fois en août de la même année. Cependant, les développeurs souhaitent proposer la meilleure expérience possible et, à l'époque, l'état du jeu ne le permettait pas, ce qui les avait obligés à repousser une deuxième fois la sortie du titre, le coronavirus n'étant pas non plus étranger à ce choix. La nouvelle fenêtre de lancement visée était « printemps 2021 », il faudra être un peu plus patient, puisque la date arrêtée est désormais leL'annonce a été faite assez sobrement ce 16 février dans la soirée, par le biais d'une petite vidéo, présentant de nouvelles images, avec également les commentaires de certains développeurs.Amazon Games affirme « travailler dur pour offrir une fin de jeu digne de ce nom, car nous pensons qu’il est important qu’elle soit convaincante dès la sortie du jeu », chose qui les a notamment contraints à opter pour le mois d'août, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour celles et ceux attendant New World avec impatience. Ce délai supplémentaire permettra également d'apporter tout un tas d'améliorations, qui n'auraient pas été permises en le sortant au printemps.Concernant l'alpha, elle se déroulera pendant encore quelques mois, alors qu'une bêta sera lancée plus tard cet été, en juillet, avec de nouvelles fonctionnalités, afin de les tester avant le grand lancement. Vous retrouverez tous les détails concernant l'accès à cette bêta ici Rendez-vous donc le 31 août 2021 pour découvrir New World , sur PC.