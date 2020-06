New World nous détaille le système de progression des personnages

Comme à son habitude, Amazon Game Studios nous présente à son rythme certains points importants de New World. Place cette fois-ci à l'évolution du personnage grâce à un système de progression.

Le système de progression des personnages dans New World

La force Détermine la puissance avec les armes de corps à corps. Si les armes lourdes ne dépendent que de la force, les armes plus légères demanderont également de la dextérité.

La dextérité Vous permet de mieux contrôler les armes à distance. Par exemple, les arcs sont plus puissants avec une dextérité améliorée.

L'intelligence Détermine la puissance avec les armes de magie et leurs avantages.

Concentration Détermine la vitesse de récupération de mana et le temps de recharge des capacités. Une concentration élevée permet de jeter des sorts plus régulièrement, tout en augmentant la fréquence d'utilisation des capacités nécessitant un temps de recharge.

La forme Ce qui régit la santé, plus elle est élevée, plus le joueur pourra encaisser de dégâts.



Capacités d’exploitation Nous retrouvons l’extraction, le dépeçage, l’abattage et la récolte. Permet notamment d'exploiter de nouvelles ressources, mais également de les détecter plus facilement dans le monde d'Aeternum si vous augmentez vos compétences.

Capacités de transformation Nous retrouvons la fonderie, la taille de pierre, la menuiserie, le tannage et le tissage. Permet entre autres de transformer des ressources de niveau supérieur en matériaux de fabrication supérieure, par exemple les tailleurs façonnent la pierre en blocs et taillent des pierres précieuses. Les ressources seront de meilleure qualité au fur et à mesure que vous progresserez.

Capacités de fabrication Nous retrouvons la fabrication d’armes, la fabrication d’armures, la joaillerie, l’ingénierie, les arts obscurs, la cuisine et l’ameublement. C'est grâce à cette capacité que la colonie pourra s'équiper en armes et en équipements, mais aussi en talismans ou en potions, qui peuvent s'avérer être d'une grande aide. Plus vous évoluez, plus les recettes sont intéressantes.



étant un RPG, de nombreuses choses pourront progresser et être améliorées. Le personnage que vous contrôlez ne dérogera pas à la règle et. Celui-ci a été détaillé par les développeurs, permettant donc de faire connaissance avec ce dernier avant l'arrivée deAinsi, le personnage pourra progresser. Le joueur sera libre de progresser de la manière qu'il l'entend dans les deux dernières, mais ce sont les caractéristiques de base qui déterminent largement la puissance du personnage.Les développeurs expliquent donc qu'au début de la partie,(seuil minimal). Chaque niveau supérieur atteint, vous gagnerez un point à affecter à la caractéristique de votre choix, avec un plafond de 60 points par caractéristique. Néanmoins, les talismans, qui font partie des consommables, vous permettront de le dépasser.Nous retrouvons donc cinq caractéristique de base, qui dicteront la puissance de votre personnage :La deuxième catégorie est donc les métiers, qui sont un ensemble de capacités non liées aux combats, qui peuvent être maîtrisées selon les envies.Pour finir, la troisième et dernière catégorie est la maîtrise des armes.. Chaque niveau supérieur atteint permet de débloquer un point qui peut être utilisé pour débloquer une capacité, un modificateur ou un bonus. Comme tout bon arbre de compétences, il n’est pas possible de tout débloquer, obligeant le joueur à faire des choix. Bien entendu, si un chemin ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de faire marche arrière et de tester d'autres combinaisons.Toutes les informations concernantsont à retrouver sur le site officiel sortira, pour rappel, le 25 août 2020 sur PC. Si vous souhaitez avoir un accès à la version alpha, rendez-vous ici