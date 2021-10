New World : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Comment voyager rapidement dans New World ?

propose un monde ouvert relativement grand, et les allers-retours seront (très) nombreux au fil de votre aventure. Malheureusement, contrairement à d'autres jeux du genre, comme World of Warcraft par exemple, les montures ne sont pas disponibles pour vous faire gagner du temps. De ce fait, vous allez très souvent devoir marcher, pendant plusieurs minutes, pour accomplir l'un de vos nombreux objectifs.Pour que l'expérience ne paraisse pas trop redondante, Amazon Games vous propose, dans certaines conditions, de, afin de rejoindre un point précis en à peine quelques secondes.Vous devriez normalement découvrir cette fonctionnalité au tout début de votre aventure, lorsqu'il vous est demandé de rejoindre l'Auberge. Une fois que vous vous êtes présenté au PNJ et que vous avez pris une chambre, vous pourrez alors. Cependant, cela ne vous servira pas tout le temps, puisque cette fonctionnalité se montre utile seulement lorsqu'il faut rentrer chez soi, d'autant qu'elle a un temps de recharge d'environ une heure. Nous ne pouvons donc pas l'utiliser à tout-va. Dernière information au sujet des: vous ne pouvez avoir qu'une seule Auberge d'activée, ce qui limite encore un peu plus vos choix.Il existe une seconde option pour, que vous découvrirez quelques heures plus tard dans le jeu : le. Celui-ci a un prix, de l'Azothe, lequel varie selon la distance, votre encombrement et la faction. D'autant que vous ne pouvezque vers une colonie, un avant-poste ou un sanctuaire spirituel...Notez que si vous faites l'acquisition d'une maison, vous serez également en mesure de vous y téléporter, mais là aussi, il y a un prix à payer.Néanmoins, même si ces choix ne sont pas très larges, Amazon Games nous laisse quelques possibilités et nous évite de longues marches ennuyantes à travers Aeternum.