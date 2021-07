New World : La bêta fermée rassemble près de 200 000 joueurs simultanés sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



a ouvert les portes de sa bêta fermée ce 20 juillet et malgré quelques problèmes, bêta oblige,. Pour preuve, plusieurs pics à prèsde, signifiant que les joueurs ont bien été au rendez-vous de ce MMO qui a déjà connu plusieurs reports. D'autant plus que la bêta est fermée et que pour y accéder, il faut avoir précommandé le jeu ou avoir eu la chance d'avoir été tiré au sort.Ces chiffres sont donc encourageants pour Amazon Games, à condition que ces utilisateurs restent et ne soient pas frustrés par les potentiels problèmes qui peuvent toucher New World.Sur Twitch également New World semble attirer l'intérêt, bien que le nombre de spectateurs élevé s'explique par le fait qu'un grand nombre de streamers ont tenté l'expérience sur Aternum. Si vous souhaitez avoir une chance de participer à cette bêta, qui se termine ce 3 août, nous vous expliquons tout ici