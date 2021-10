New World : L'Azoth, comment en obtenir un maximum ?

Comment avoir plus d'Azoth dans New World ?

À quoi sert l'Azoth dans New World ?

Les voyages rapides.

Remettre à zéro les compétences pour tester un autre build.

Ajouter des bonus lors de la création de l'équipement.

Aeternum est un monde qui regorge de ressources aussi différentes qu'importantes. Rares sont celles qui ne vous seront pas utiles et qui doivent être laissées de côté. L', par exemple, est une ressource extrêmement importante pour n'importe quel joueur, mais il n'est guère facile d'avoir une bonne réserve. De ce fait, une multitude de joueurs se demandent, pour ne jamais tomber à cours.Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe, certaines étant d'ailleurs plus faciles que d'autres.Vous pouvez, par exemple, vous rendre dans les zones d'altération. Marquées par de petits losanges rouges sur la carte, ces zones sont remplies de monstres nommés les Altérés, qui ne vivent que pour défendre ladite zone et apparaîtront par vagues. L'une des récompenses est donc de l'. Notez cependant que ces zones ne sont explorables qu'à partir du niveau 25 et sont conseillées pour être explorées à plusieurs. Qui plus est, il faut être en possession du, permettant d'aller chercher directement l'Azoth à sa source.Si vous n'êtes pas encore niveau 25, ou préférez affronter autre chose que des dizaines, voire des centaines de mobs, vous pouvez toujours vous balader dans certaines régions et tuer tous les ennemis que vous croiserez. En effet,lorsqu'ils sont battus, de quoi remplir un peu votre réserve. Parfois, une fiole de 50pourra également être trouvée.Ce sont, actuellement, les trois façons d'Au début, nous pouvons penser que l'ne sert pas à grand-chose. Détrompez-vous. Il s'agit d'une ressource particulièrement importante, puisqu'elle permet trois choses essentielles :Vous l'aurez donc compris,, puisque nous en utiliserons énormément au fil du temps et de nos aventures dans New World