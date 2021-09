New World est-il disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch ?

New World arrivera-t-il sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch ?

While we understand many players would like to play the game on console, New World will only be available on PC. — New World (@playnewworld) March 15, 2021

était attendu depuis très longtemps par les joueurs, et après une multitude de reports, il est enfin disponible. Sorti ce 28 septembre sur PC, par l'intermédiaire de Steam, la communauté n'a pas manqué de lancer l'expérience, bien qu'il soit très difficile d'entrer dans un monde, les serveurs étant surchargés. Suite à ce succès (aussi bien sur Steam que Twitch, d'ailleurs), qui n'est pas inattendu, plusieurs joueurs se demandent s'il estActuellement, à l'heure où ces lignes sont écrites,Mais comme souvent, il n'est pas impossible que dans le futur, une fois le titre bien implanté dans le milieu et une solide communauté créée, un portage sur certaines consoles voie le jour. Cela se fait très souvent, mais ce n'est probablement pas le chemin que Amazon souhaite prendre pourLe studio a effectivement indiqué en février 2021, face à la forte demande, que même s'il comprenait la réclamation,ne sera jouable que sur PC. Ces propos sous-entendent donc qu'aucun portage ne sera étudié, tout du moins à court terme.Qui plus est,étant un jeu assez gourmand, il est très difficile d'imaginer une version PS4, Xbox One et encore plus Nintendo Switch. Seules les PS5 et Xbox Series pourraient être en mesure de le faire tourner convenablement.Nous ne sommes pas à l'abri qu', mais cela semble, à l'heure actuelle, peu probable. La seule manière de pouvoir découvrir le MMORPG est de le faire via un PC.