New World, le MMO d'Amazon, se paie une nouvelle bande-annonce

Plus d'un an après avoir été dévoilé, le MMO d'Amazon Games s'est plus largement dévoilé avec le partage d'une bande-annonce, et d'une fenêtre de lancement, prévue pour le printemps prochain.

