New World : Détail des différentes éditions et précommandes

Le MMO de survie d'Amazon Games Studios, New World, propose deux éditions lesquelles octroient différents bonus plus ou moins intéressants.

Les différentes éditions de New World

Édition Standard - 39,99 €

Accès à la bêta fermée qui commence le 23 juillet 2020.

Amulette d'Isabella. Cette dernière augmente votre forme et vous permet de mieux résister aux attaques météorologiques, tout en infligeant des dégâts supplémentaires à certains types d'ennemis surnaturels.

Titre original. Affichez fièrement votre titre « Première Expédition » et votre appartenance à la première vague d'explorateurs arrivés sur les rives d'Aeternum.

L'emote Check.

Trois armoiries de guilde uniques ornées de haches, de mousquets et d'armures.

Édition Deluxe - 49,99 €

Bonus de l'Édition Standard, comprenant l'accès à la bêta fermée.

L’apparence d'armure Bûcheron.

L’apparence de hachette Bûcheron.

L’animal domestique Mastiff.

Les emotes Pierre, feuille, ciseaux.

L'artbook numérique de New World.

Malgré un report de quelques mois,, est très attendu. Si certaines de ses mécaniques ont d'ores et déjà été présentées par les développeurs, d'autres points restent plus ou moins mystérieux. Cependant, nombreux sont les joueurs à souhaiter se le procurer, et à le précommander, afin de pouvoir y jouer dès son lancement, à la fin du mois d'août.Si vous faites partie de ces utilisateurs impatients, sachez que si vous le précommandez,, permettant, entre autres, de prendre part à la bêta . De plus, divers bonus sont octroyés selon celle que vous choisirez. Nous vous les détaillons ci-dessous, afin de faire le meilleur choix.Il est possible de précommander cette édition directement sur Steam Il est possible de précommander cette édition directement sur Steam New World arrivera, pour rappel, le 25 août prochain sur PC.