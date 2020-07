New World annonce un stress test, comment y participer ?

Comment participer à la phase de stress test de New World ?

Toutes les personnes ayant précommandé New World sur Steam ou Amazon avant le 26 juillet. Notez que les joueurs Steam ne recevront pas d'email, ils devront suivre la page de la communauté New World ou leur fil d'actualité Steam.

Les Alpha testeur recevront un accès d'office, avec un email comprenant certaines informations.

Celles et ceux s'étant inscrits à la bêta avant le 9 juillet auront une chance d'y participer. Une sélection au hasard sera effectuée.

Session 1 → 30 juillet de 23h à 9h

Session 2 → 1 er août de 3h à 6h

août de 3h à 6h Session 3 → 1er août de 22h à 1h

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

avant le lancement d'une bêta fermée à la fin du mois d'août. Dans l'objectif de vérifier la stabilité des serveurs et leur capacité à supporter un nombre de joueurs relativement important, les développeurs vont lancer une phase de stress test, à laquelle la communauté va pouvoir participer, à condition de répondre à certains critères.Amazon Game Studios souhaite qu'un maximum de joueurs puissent y participer dans le but de tester la fiabilité des serveurs. Cependant, cette phase n'est pas ouverte à toutes et à tous, puisqu'il faut répondre à certains critères, dans le but que seuls ceux étant vraiment intéressés pary participent.Pourront y participer :Notez qu'une clause de NDA (accord de confidentialité) est à respecter. Les joueurs ne devront alors ni streamer, ni publier de vidéos ou images sur leurs réseaux sociaux. Toutefois, lors de la bêta en août, cette NDA ne sera plus active.Même si l'accès sera possible du 30 juillet au 1août, les développeurs demandent aux joueurs de se connecter principalement lors de trois périodes précises, dans le but qu'un maximum d'utilisateurs soient connectés en même temps, pour tester la solidité des serveurs. Ces plages horaires sont les suivantes :Finalement, sachez que toute votre progression ne sera pas sauvegardée pour la semaine de bêta, qui débutera le 25 août.Pour rappel,est maintenant attendu sur PC pour le printemps 2021.