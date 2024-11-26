New World: Aeternum : Découvrez le contenu de la roadmap pour la saison 7

En vue de tenir les héros informés des changements à venir, les développeurs de New World: Aeternum ont dévoilé la roadmap de novembre 2024 et le contenu de la saison 7.
New World: Aeternum est disponible depuis le 14 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Même si cette importante mise à jour marque un renouveau dans le titre développé par Amazon Games Studios
, il continue d'ajouter du contenu régulier en suivant le rythme des saisons en jeu. Le 25 novembre 2024, le premier Dev Update post-sortie de la version Aeternum a été mis en ligne. La vidéo donne des indications sur les événements à venir et les projets sur lesquels les équipes travaillent.
La saison 7 de New World: Aeternum mettra le JcJ à l'honneur
Dans un premier temps, les développeurs ont tenu à rassurer les joueurs, en précisant que leurs retours et leurs remarques ont été pris en compte. À l'avenir, ils souhaitent travailler sur davantage de nouveautés qui répondront aux attentes des aventuriers
. Dans le même temps, les équipes veulent partager le plus de détails possible sur les différents stades de développement du futur contenu de New World: Aeternum
. Ils ont donc profité de cette première vidéo pour présenter la feuille de route dynamique
.
Désormais, la communauté verra le travail sur le jeu divisé en 3 catégories
: la prochaine saison (soit les nouveautés à venir dans les patchs des prochaines semaines), la catégorie « En cours de développement » et la catégorie « En considération » qui compile les pistes de réflexion envisagées ou les projets sur le long terme. Mais pour l'heure, les regards sont tournés vers la Saison 7, prévue pour arriver sur les serveurs en janvier 2025.
Au programme de cette septième saison de New World: Aeternum figure comme nouveauté principale un nouveau Monde saisonnier axé sur le PvP.
Le mode JCJ sera activé en permanence, et il faudra donc se montrer méfiant quand un aventurier croisera votre chemin. D'autant que les ennemis tués lâcheront du butin et que la progression sera conservée.
En complément, la Saison 7 inclura également de nouvelles épreuves en solo quotidiennes, des mises à jour des expéditions mutantes et la possibilité d'essayer la nouvelle carte de Déferlante.
Aventuriers, vous avez donc encore quelques semaines pour préparer votre équipement avant l'arrivée du monde Saisonnier JcJ et des nouveautés de New World: Aeternum.
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