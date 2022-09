New Tales from the Borderlands se dévoile grâce à une nouvelle vidéo de gameplay

PC Édition Standard → 31,89 € au lieu de 39,99 €, soit 20 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 que Gearbox Software et 2K Games ont officialisé, un nouvel opus narratif et standalone prenant place dans l'univers Borderlands, devant arriver à la fin du mois d'octobre . D'ailleurs, récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont partagé une nouvelle vidéo de gameplay, apportant des détails quant au titre.Ainsi, grâce à cette nouvelle communication visuelle, nous en apprenons un peu plus quantde New Tales from the Borderlands, soient Anu, Octovio et Fran. D'ailleurs, rappelons que nous serons amenés à incarner tous ces personnages, et non pas un seul. Offrant des séquences de gameplay, cette vidéo nous permet également d'avoir. Comme dans Tales from the Borderlands, les joueurs et les joueuses devront effectuer des choix, dans un temps imparti, et de nombreux QTE. Par ailleurs, New Tales from the Borderlands proposera des scènes d'infiltration, façon Metal Gear, et, au moins, un mini-jeu, illustré dans cette vidéo.Pour rappel, New Tales from the Borderlands doit arriver le 21 octobre prochain. À cette date, le titre se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, et ce selon plusieurs éditions . Si vous désirez parcourir le soft, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire des économies sur la version PC (Steam) de New Tales from the Borderlands :