New Tales from the Borderlands : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Annoncé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, la nouvelle aventure standalone, titre développé par Gearbox Software et édité par 2K, doit bientôt arriver sur la plupart des plateformes de jeu. Les précommandes étant ouvertes, voici toutes les informations concernant les éditions proposées pourCelles et ceux ayant précommandé, avant le 20 octobre 2022, obtiendront plusieurs bonus de précommande contenus dans le Pack Adventure Capital :Plusieurs éditions sont prévues pourSans plus tarder, voici tous les détails les concernant ainsi que leur tarif.ne sera disponible qu'en version numérique. Aucune édition physique n'est prévue. Ainsi, l'Édition Standard numérique du titre est affichée, sur la plupart des stores, à 39,99 € et comprend ceci :Contrairement à l'édition précédemment citée,est disponible en numérique et en physique. Elle est vendue pour environ 50 euros et dispose des éléments suivants :Rendez-vous le 21 octobre prochain pour découvrir, débarquant sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (Steam, Epic Games Store) et Nintendo Switch.