New Tales from the Borderlands : Un trailer centré sur les personnages partagé

C'est à la fin de ce mois d'octobre que nous pourrons découvrir, développé par Gearbox Software et édité par 2K Games. En effet, cette nouvelle aventure narrative, placée dans l'univers Borderlands, doit débarquer le 21 octobre prochain sur la plupart des plateformes de jeu.D'ailleurs, à quelques jours de sa sortie officielle, New Tales from the Borderlands refait parler de lui car le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont, récemment, partagé une nouvelle vidéo centrée sur les personnages jouables de ce nouvel opus. Pour rappel, les joueurs et les joueuses seront amenés à incarnerOctavio est le frère d'Anu, qui est une scientifique. Fran est, quant à elle, la propriétaire d'un restaurant, démoli par Susan Coldwell, et est décrite comme une « féroce lanceuse de glaces ». Ces derniers devront faire face à une invasion planétaire. Dans cette nouvelle communication visuelle, Gearbox Software et 2K Games présentent égalementque nous pourrons rencontrer durant notre aventure sur le soft, dont Diamond Danielle, Stapleface, Hank ou encore Rhys.Rappelons que New Tales from the Borderlands se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC ( les configurations requises ) et Nintendo Switch, le 21 octobre 2022. Plusieurs éditions sont prévues pour le titre.