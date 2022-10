New Tales from the Borderlands : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer New Tales from the Borderlands ?

Effectuer une run → Entre 10 à 12 heures.

vous le propose sur PC pour la somme de 29,99 € au lieu de 39,99 €, soit 25 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti le 21 octobre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch,est la nouvelle aventure narrative plongée dans l'univers Borderlands, développée par Gearbox Software et éditée par 2K Games. Les joueurs et les joueuses, désirant parcourir le titre, se demandentÉtant donné que chaque joueur a sa propre manière de jouer, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, grâce aux différents retours, nous pouvons donner. Dans le cas de, la durée de vie ne dépend pas du mode de difficulté choisi, mais plutôt si vous désirez faire plusieurs runs sur le soft, pour voir toutes les fins, et si vous vous mettez en quête de tous les collectibles afin d'obtenir le Platine/100%.Néanmoins, ci-dessous, vous pouvez retrouver une estimation de la durée de vie de New Tales from the Borderlands.Notons quecompte 5 chapitres, au total. À titre comparatif, terminer Tales from the Borderlands demande, environ, 10 à 11 heures de jeu.Pour rappel, sur, nous sommes invités à incarner trois nouveaux personnages : Anu, la scientifique, Octavio, le frère de cette dernière ainsi que Fran. Ces anti-héros doivent faire face à une invasion planétaire, et donc à de nombreux ennemis.est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC, et ce selon plusieurs éditions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming,