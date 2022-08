New Tales from the Borderlands : Quelle est sa date de sortie ?

Date de sortie de New Tales from the Borderlands

Sur quelles plateformes sort New Tales from the Borderlands ?

Les amateurs de jeux narratifs et de la licence Borderlands vont bientôt pouvoir découvrir le prochain opus Tales of Borderlands. En effet, annoncé lors de la PAX Est 2022 s'est réellement dévoilé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 et a a profité de cette occasion pour partager sa date de sortie.Si vous vous demandez quand sort, sachez que. Ce nouvel opus est développé par Gearbox Software et édité par 2K.Cette nouvelle aventure vidéoludique, dite standalone, nous permettra d'incarner trois anti-héros : Anu, Octavio et Fran. Octovio est le frère d'Anu, qui est une scientifique altruiste. Fran est, quant à elle, décrite comme une « féroce lanceuse de glaces ». Ces derniers devront affronter plusieurs antagonistes et devront faire face à une invasion planétaire. Côté gameplay, nous pouvons nous attendre à la traditionnelle recette : nous devrons faire de nombreux choix qui auront, bien évidemment, un impact sur la suite des événements et le bon déroulement de l'histoire.se rendra disponible, à cette date, sur la plupart des plateformes de jeu. En effet, le soft de Gearbox Software et 2K arrivera sur. Ainsi, toutes les joueuses et tous les joueurs pourront découvrir cette nouvelle aventure narrative.D'ailleurs, sachez qu'il est possible de précommander, sur les stores adéquats, et ce selon plusieurs éditions . Remarquons qu'en précommandant le jeu avant sa sortie officielle, vous obtiendrez automatiquement divers bonus.Rendez-vous donc le 21 octobre pour découvrirqui arrive sur consoles Xbox, PlayStation, mais aussi sur PC et Nintendo Switch.