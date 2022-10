New Tales from the Borderlands : Les configurations PC

Les configurations PC de New Tales from the Borderlands

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-4690K ou AMD Ryzen 3 1300X

→ Intel Core i5-4690K ou AMD Ryzen 3 1300X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go) ou AMD Radeon RX 470 (4 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go) ou AMD Radeon RX 470 (4 Go) Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 30 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 2600

→ Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 590 (8 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 590 (8 Go) Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 30 Go

C'est lors de la PAX East, qui a eu lieu en juin dernier, que Gearbox Software et 2K Games ont officiellement annoncé . Ce nouvel opus, considéré comme un standalone, doit d'ailleurs arriver en cette fin d'année 2022. Les joueurs et les joueuses, qui attendent la versiondu soft, se demandent alorspour y jouer.Pour faire tournersur PC, les joueurs et les joueuses n'auront pas forcément besoin d'avoir une très très bonne machine. En effet, comme vous pouvez le constater grâce aux informations disponibles ci-dessous,, que ce soit selon la configuration minimale ou bien recommandée. Pour autant, notons qu'il convient tout de même de posséder 30 Go d'espace libre sur son disque dur pour installer le titre.Rappelons quedoit débarquer le 21 octobre prochain, et ce sur plusieurs plateformes de jeu : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Ce standalone nous invitera à incarner trois anti-héros, à savoir Anu, Octavio et Fran, devant faire face à une invasion planétaire. Vous pouvez également vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre