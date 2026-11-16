NBA 2K27 dévoile sa saison 3, aux allures de Vice City avec une édition spéciale

Comme attendu, la franchise NBA 2K s'associe avec Rockstar pour apporter l'univers de Vice City dans NBA 2K27. Au programme nous retrouvons une édition spéciale, des récompenses exclusives et une ambiance rétro qui va ravir les fans des deux licences.

C'est une collaboration qui avait été teasée à l'occasion de la sortie du jeu promet de marquer l'histoire des jeux vidéo de sport. 2K et Rockstar Games unissent leurs forces pour intégrer l'atmosphère inimitable de Vice City au cœur de NBA 2K27. Dès le 27 novembre, les joueurs pourront plonger dans une Saison 3 aux couleurs néon, incarnée par le pivot star du Miami HEAT, Bam Adebayo.

Un crossover historique entre 2K et Rockstar

Ce partenariat exceptionnel donne naissance à une version spécifique du jeu, l'Édition Vice City, disponible pour une durée limitée. Strauss Zelnick, le président de Take-Two Interactive, souligne l'importance de cette fusion.

Take-Two accueille certaines des séries les plus appréciées du divertissement, et ce partenariat unit pour la première fois nos deux plus grandes communautés.

Bam Adebayo, figure de proue de cette édition spéciale, se réjouit également de représenter sa ville de cœur sur la jaquette d'un titre aussi emblématique. « La culture de Miami est spéciale et voir tout le monde vivre cela à travers le jeu est ce qui est si excitant. »

La Ville se métamorphose pour la Saison 3

Prévue pour durer sept semaines, jusqu'au 15 janvier, cette troisième saison redessine entièrement l'espace social du jeu. Les joueurs découvriront un tout nouveau Parc inspiré de l'esthétique floridienne de Rockstar et de Grand Theft Auto VI. Les terrains en bord de mer, les hôtels aux façades pastel et même une statue de Macca the Gator viendront remplacer les décors habituels. La célèbre NBA Arena cède sa place à la Sahara Arena, véritable hommage à l'équipe fictive de Vice City.







Les amateurs de personnalisation ne seront pas en reste. La progression du niveau 1 au niveau 40 permettra de débloquer des tenues cultes issues de l'univers de Grand Theft Auto. Il sera ainsi possible de revêtir les uniformes des employés du Burger Shot ou du Cluckin' Bell, ainsi que des maillots aux couleurs de Los Santos. Un maillot exclusif Nike x Cactus Jack Miami HEAT viendra également enrichir les vestiaires virtuels.

Nouveautés de gameplay et avantages exclusifs

Au-delà de l'aspect cosmétique, cette mise à jour majeure introduit onze nouvelles capacités pour les joueurs, dont huit accessibles immédiatement dans le créateur. Des stars comme Luka Dončić, Zion Williamson ou James Harden voient leurs mouvements être intégrés. Deux capacités de prise de contrôle inédites font aussi leur apparition pour dynamiser les matchs.

Les abonnés au service GTA+ bénéficient d'un traitement de faveur durant cette période. Ils pourront jouer sans surcoût à l'édition standard de NBA 2K27 et profiter de réductions exclusives. Un pack de contenu bonus, incluant des vêtements thématiques et des améliorations de compétences, leur sera offert à partir de la mi-décembre.

La saison 3 de NBA 2K27 sera disponible à partir du 27 novembre pour tous les joueurs, tandis que GTA 6 arrivera, lui, le 19 du même mois.