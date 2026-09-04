NBA 2K27 - Codes vestiaire (Locker Codes)

Retrouvez la liste de tous les codes vestiaire actifs de NBA 2K27, aussi appelés locker codes, qu'ils soient valides ou expirés.

Particulièrement utiles pour mettre la main sur différents bonus dans les modes MyTeam et MyPlayer notamment, les codes vestiaire (appelés locker codes en version originale) ne sont pas forcément très faciles à trouver, et peuvent parfois très vite expirer. C'est pourquoi, nous vous mettons à disposition la liste de tous les codes vestiaire sur NBA 2K27 actifs.

Si certains des codes présents dans la catégorie actifs ne le sont plus, n'hésitez pas à nous le signaler plus bas, dans l'espace dédié aux commentaires, afin que nous puissions rapidement mettre à jour l'article.

Codes vestiaire actifs (Locker Codes) pour NBA 2K27

Deux types de codes vestiaire sont disponibles dans NBA 2K27, à l'instar des précédents opus : les temporaires et les permanents, bien que les permanents soient bien plus rares.

Codes temporaires

1 Pack Deluxe Series 1 → MYTEAM-TRAINING-HUB

Codes permanents

Aucun code permanent n'est actuellement disponible pour NBA 2K27.









Codes vestiaire expirés

Aucun code vestiaire NBA 2K27 n'est actuellement expiré.

Comment utiliser un code vestiaire dans NBA 2K27 ?

L'utilisation d'un code vestiaire est relativement simple dans NBA 2K27, surtout si vous êtes un habitué de la série. Notez que l'utilisation des majuscules n'est pas nécessaire, ces dernières n'ayant aucun impact sur ledit code, contrairement aux tirets qui doivent être entrés.

Se rendre dans le menu principal, puis dans le sous-menu Options/Fonctionnalités.

Se rendre ensuite dans l'onglet Codes vestiaire.

Saisir le code manuellement.

Chaque code, même les permanents, est bien évidemment à usage unique. Vous récupérerez automatiquement le contenu dans le mode concerné par le code (MyPlayer ou MyTeam).

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À quoi servent les codes vestiaire dans NBA 2K27 ?

Comme nous vous l'expliquions plus haut, les codes vestiaire permettent de récupérer des bonus parfois non négligeables pour votre joueur ou votre équipe, selon le mode auquel vous jouez. Ainsi, vous pourrez, par exemple, débloquer des VC et MT pour progresser plus facilement, mais aussi des cartes voire, dans de rares cas, des récompenses exclusives ou des récompenses cosmétiques.



Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que de nouveaux locker codes seront partagés par 2K Sports et/ou Take-Two Interactive, tout au long de l'année. Malheureusement, avec le temps, les développeurs en partagent de moins en moins.