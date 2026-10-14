La Saison 2 de NBA 2K27 arrive à temps pour la reprise de la NBA

La Saison 2 de NBA 2K27 débarque avec une avalanche de nouveautés. Portée par les stars des Pacers de l'Indiana Caitlin Clark et Tyrese Haliburton, cette mise à jour introduit les très attendus GOAT Builds, le retour de Sunset Beach et un Patch 2.0 qui corrige les tirs fantômes.

Le coup d'envoi de la saison NBA approche à grands pas, et 2K Games compte bien marquer le coup. La Saison 2 de NBA 2K27, disponible dès le 16 octobre, met à l'honneur deux figures emblématiques du basket dans l'Indiana, à savoir Caitlin Clark et Tyrese Haliburton. Cette nouvelle période compétitive promet de bouleverser les habitudes des joueurs grâce à des ajouts majeurs touchant autant au système de jeu qu'à l'ambiance générale du titre.

Les GOAT Builds redéfinissent la création de joueur

La grande révolution de cette Saison 2 réside incontestablement dans l'introduction des GOAT Builds. Ce nouveau système permet de s'affranchir des limites habituelles liées aux attributs physiques du créateur de Mon JOUEUR. Les développeurs ont souhaité offrir la possibilité d'incarner des légendes du parquet avec une fidélité troublante. Les animations signatures et les statistiques de base sont verrouillées pour garantir l'authenticité de chaque star, tout en laissant aux joueurs la liberté de personnaliser leurs insignes.









Dès le lancement, des profils prestigieux comme Klay Thompson, Carmelo Anthony ou encore Dwight Howard sont accessibles. D'autres légendes, à l'image de Magic Johnson ou Kobe Bryant, pourront être débloquées en progressant dans les niveaux de la saison ou via les défis de réputation.

Un retour aux sources avec Sunset Beach

Les plus expérimentés seront ravis d'apprendre le retour de Sunset Beach dans La Ville. Ce décor côtier emblématique, tout droit sorti de NBA 2K17, a été entièrement remastérisé. Les joueurs pourront enchaîner les paniers à trois points avec une vue imprenable sur un volcan crachant au loin et un aquarium géant.

Ce cadre idyllique servira de théâtre aux affrontements permettant de glaner de l'expérience pour atteindre le très convoité Niveau 40. Les récompenses de cette saison s'annoncent d'ailleurs particulièrement généreuses, avec un clin d'œil appuyé à la période d'Halloween. Les joueurs pourront notamment débloquer un costume de clown terrifiant ou encore une voiture de golf à quatre places pour arpenter La Ville avec style.

Le Patch 2.0 et les ajustements de gameplay

Au-delà du contenu cosmétique, cette Saison 2 s'accompagne d'un Patch 2.0 assez important. Les développeurs ont pris en compte les retours de la communauté pour affiner l'expérience de jeu.

« Les correctifs majeurs éliminent les contestations fantômes sur les tirs et rééquilibrent les animations d'interceptions », précise le communiqué officiel. Le mode Crew Divisions bénéficie également d'une refonte bienvenue, offrant un doublement de l'expérience et un bonus de réputation pour faciliter la progression entre amis. Enfin, la bande-son s'enrichit de nouvelles pistes, célébrant notamment le trentième anniversaire de Space Jam et l'esprit du basket new-yorkais, avec des morceaux sélectionnés par Tyrese Haliburton lui-même.

Des renforts de poids pour MyTEAM

Le mode MyTEAM profite également de nouveautés avec l'arrivée de l'Échange Premier. Cette fonctionnalité inédite permet de troquer des cartes de sa collection contre des améliorations d'effectif exclusives. La carte Pixel Cut de Kareem Abdul-Jabbar, légende incontestée des parquets, figure parmi les récompenses les plus prestigieuses de cette saison.

Les collectionneurs pourront également mettre la main sur un Jason Kidd Diamant dès le premier niveau, tandis que les plus acharnés atteindront le Niveau 40 pour débloquer Karl-Anthony Towns en version Pixel Cut.

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