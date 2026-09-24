NBA 2K : Pourquoi Take-Two refuse de transférer votre monnaie virtuelle chaque année ?

Take-Two Interactive, l'éditeur de NBA 2K, a récemment expliqué pourquoi la monnaie virtuelle du jeu ne peut pas être transférée d'une année à l'autre. Des documents judiciaires révèlent les véritables raisons derrière ce choix et mettent en lumière les données collectées sur les joueurs.

Les monnaies virtuelles sont devenues courantes dans les jeux vidéo, même dans les premium, achetés plein pot. Si certains éditeurs permettent de transférer cette monnaie d'une année à l'autre, une fois que l'opus annuel est sorti, comme EA SPORTS FC par exemple, d'autres refusent cette démarche, ce qui ne plait pas forcément aux joueurs, à l'instar de Take-Two, pour NBA 2K.

Un refus justifié par l'équité et la technique

La monnaie virtuelle est devenue un élément central des jeux vidéo modernes. Que ce soit sur Fortnite, GTA Online, EA SPORTS FC, ou NBA 2K, les joueurs dépensent chaque année des sommes colossales. Pourtant, contrairement à d'autres titres, la franchise de basketball de Take-Two oblige ses utilisateurs à repartir de zéro à chaque nouvel opus.

Des témoignages rendus publics, rapportés par le journaliste Stephen Totilo, dévoilent les arguments juridiques des représentants de l'éditeur. Selon Michael O'Dwyer, vice-président de la gestion des produits pour NBA 2K, cette décision vise avant tout à garantir une certaine équité entre les joueurs qui sont présents chaque année et les nouveaux venus. L'objectif affiché est de faire en sorte que chaque nouvelle sortie représente un point de départ totalement vierge.

Nous voulons que chaque nouveau jeu que nous publions soit un nouveau départ complet où chaque utilisateur, qu'il ait joué à un jeu précédent ou qu'il découvre notre franchise pour la toute première fois, ait exactement les mêmes chances.

Au-delà de cette philosophie, Take-Two avance des arguments techniques. Transférer la monnaie virtuelle d'un jeu à l'autre nécessiterait de développer une solution spécifique, capable notamment de différencier la monnaie gagnée en jouant de celle achetée avec de l'argent réel. L'éditeur estime que cet effort représenterait un coût massif qui se ferait au détriment d'autres investissements de développement, tout en jugeant que le bénéfice pour le joueur reste discutable.









Une collecte de données massive scrutée par la justice

Ces révélations interviennent dans le cadre d'une action en justice intentée en 2023 par un mineur et sa mère. La plainte interroge les obligations de Take-Two concernant l'utilisation du jeu et de la monnaie virtuelle par des mineurs. Si l'entreprise affirme ne pas suivre l'âge de ses joueurs et ignorer si les acheteurs sont mineurs, les documents judiciaires montrent qu'elle collecte une quantité impressionnante d'autres données.

Un tableur déclassifié révèle que l'éditeur suit avec précision les sessions de jeu quotidiennes, le temps passé en minutes sur les différents modes comme MaCarrière ou MyTeam, ainsi que les soldes et les dépenses en monnaie virtuelle. Cette surveillance méticuleuse permet à Take-Two de dresser un profil très détaillé des habitudes de consommation de ses utilisateurs.

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Dans le cadre de cette procédure, les avocats de l'éditeur n'ont pas manqué de souligner que le plaignant a continué à jouer en ligne et à accepter les conditions d'utilisation sur trois nouveaux titres de la franchise après avoir déposé sa plainte. Ils rappellent que la monnaie virtuelle existe par le biais d'un accord de licence et ne peut donc pas être considérée comme volée lorsque le joueur accepte ces termes.