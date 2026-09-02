NBA 2K27 : Heure de sortie en France

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2026 à 12h06
NBA 2K27 est sur le point de sortir sur toutes les plateformes. Retrouvez l'heure à partir de laquelle il sera possible d'y jouer sur PC, PlayStation ou Xbox.
NBA 2K27 : Heure de sortie en France

Comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de rentrée pour certains, mais pour d'autres il est également synonyme de sortie de l'opus annuel NBA 2K. Pour cette année 2026 dont le mois de septembre est particulièrement chargé, les développeurs n'ont malgré tout pas changé leur plan et ont fixé le lancement de NBA 2K27 pour le vendredi 4 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, mais plusieurs joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront en profiter.

À quelle heure sort NBA 2K27 en France ?

Vous en avez peut-être l'habitude si vous en avez l'expérience, mais les jeux vidéo ne sortent pas tous à la même heure. Cela varie en fonction des studios, mais aussi de la plateforme, certaines les proposant plus tôt que d'autres. C'est notamment le cas des consoles qui rendent, très souvent, disponibles les jeux avant leurs homologues sur PC. NBA 2K27 ne déroge évidemment pas à la règle, comme ces dernières années.

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NBA 2K27 sera jouable dès le 4 septembre 0h00 sur PlayStation, via le PS Store, et Xbox, via le Microsoft Store. Pour les versions physiques, si vous les avez déjà en votre possession, cela devrait être de même. Néanmoins, si vous êtes sur PC, vous allez devoir patienter quelques heures de plus, compte tenu des indications publiées par les développeurs sur le site officiel.

Voici un petit récapitulatif des heures de sortie de NBA 2K27 selon les plateformes :

  • PS5 → Dès minuit, le 4 septembre
  • Xbox Series → Dès minuit, le 4 septembre
  • Nintendo Switch 2 → Dès minuit, le 4 septembre
  • PC, via Steam → 6h, le 4 septembre

Pour rappel, plusieurs améliorations sont à attendre avec cet épisode, avec entre autres, l'introduction du DLSS 5

Miniature vidéo

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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