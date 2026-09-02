Le controversé DLSS 5 est maintenant disponible sur PC pour révolutionner les graphismes

Après de nombreux débats à la suite de son annonce il y a quelques mois, le très attendu DLSS 5 de NVIDIA fait officiellement ses débuts. Cette nouvelle technologie promet un bond visuel spectaculaire grâce à l'intelligence artificielle, avec NBA 2K27 comme premier ambassadeur. Une avancée majeure qui fascine autant qu'elle interroge l'industrie.

L'industrie du jeu vidéo s'apprête à vivre un nouveau tournant technologique important. Après des mois de débats sur la pertinence de cette fonctionnalité, NVIDIA déploie enfin son DLSS 5, une innovation basée sur l'intelligence artificielle qui promet de bouleverser notre façon de percevoir les graphismes, en commençant par les parquets virtuels de NBA 2K27.

Le DLSS 5 devient une réalité avec NBA 2K27

Le moment est venu de découvrir la nouvelle arme technologique de NVIDIA. Le DLSS 5 se lance officiellement ce 3 septembre et s'invite en avant-première dans la simulation de basketball NBA 2K27. Cette mise à jour s'adresse spécifiquement aux possesseurs des nouvelles cartes graphiques de la série GeForce RTX 50, ainsi qu'aux utilisateurs du service cloud GeForce NOW, ce qui limite un peu les joueurs. Contrairement aux précédentes versions qui se concentraient principalement sur l'amélioration de la résolution et de la fluidité, cette cinquième itération ambitionne de franchir un nouveau cap visuel.

Grâce à l'intégration poussée de l'intelligence artificielle générative, NVIDIA promet d'approcher un photoréalisme digne des productions hollywoodiennes. Les développeurs de NBA 2K27 ont ainsi pu sublimer le rendu des joueurs phares comme Cade Cunningham ou Jayson Tatum. Les spectateurs et les environnements bénéficient également de cette refonte visuelle, le tout en permettant aux configurations les plus musclées de faire tourner le jeu en 4K à des fréquences d'images vertigineuses.

Une technologie au cœur de la controverse

Si la promesse technique est alléchante, le DLSS 5 n'arrive pas sans son lot de polémiques. Les résultats, parfois qualifiés d'aberrations visuelles, ont ravivé les craintes de nombreux acteurs de l'industrie. Beaucoup redoutent que cette intelligence artificielle ne dénature la direction artistique originale des œuvres vidéoludiques en lissant les textures de manière excessive ou en modifiant l'éclairage pensé par les créateurs.

Face à ces inquiétudes légitimes, NVIDIA a rapidement pris la parole pour rassurer les joueurs et les studios. L'entreprise américaine assure que son IA générative reste strictement encadrée par un rendu neural guidé par la géométrie en trois dimensions.

Le DLSS 5 franchit une nouvelle étape en utilisant l'IA pour générer des détails d'éclairage et de matériaux que les contraintes de performances en temps réel forçaient autrefois les développeurs à supprimer, leur permettant ainsi de réaliser leur vision artistique originale.









Un contrôle total laissé aux développeurs

Pour éviter le syndrome du filtre artificiel appliqué uniformément, le constructeur propose un kit de développement complet. Ce dernier offre aux artistes la possibilité de paramétrer finement l'intensité de l'effet. Il ne s'agit plus d'un simple interrupteur à activer, mais d'un véritable outil d'ajustement. Les créateurs peuvent ainsi choisir un modèle spécifique pour la végétation dense en extérieur et opter pour un autre réglage lors des scènes cinématiques en intérieur.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

L'objectif est de fournir une flexibilité maximale pour que chaque studio puisse conserver son identité visuelle. Reste désormais à observer comment les développeurs s'empareront de cet outil puissant au fil des mois. Si certains sauront l'utiliser avec parcimonie pour sublimer leurs univers, d'autres pourraient y voir une solution de facilité pour masquer des lacunes techniques. L'avenir nous dira si le DLSS 5 parviendra à s'imposer comme un standard incontournable ou s'il restera une option clivante dans le paysage du jeu vidéo sur PC.

Si vous souhaitez acheter NBA 2K27 à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :