NBA 2K26 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 août 2025 à 15h00
De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à NBA 2K26 plus tôt, avant sa sortie. Si vous êtes intéressé pour profiter de l'accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment faire.
NBA 2K26 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
Comme chaque année, le nouvel opus de la célèbre licence de basketball est attendu au tournant. Ainsi, certains fans sont impatients de pouvoir découvrir NBA 2K26, dont la sortie est prévue pour le 5 septembre 2025 sur la quasi-totalité des plateformes. Et comme c'est désormais une habitude dans l'industrie, NBA 2K26 proposera un accès anticipé, permettant à la communauté d'y jouer quelques jours avant la date officielle. Il se peut que vous souhaitiez en profiter, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi nous vous indiquons comment bénéficier de l'accès anticipé de NBA 2K26, et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à NBA 2K26 grâce à l'accès anticipé ?

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Si vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur NBA 2K26, et ce, grâce à l'accès anticipé, c'est tout à fait possible, mais sous condition. En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de NBA 2K26 et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif de précommander une édition spécifique. À l'heure actuelle, seules les éditions spéciales proposent ce bonus, pour inciter les joueurs à dépenser plus pour recevoir cet accès exclusif.

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Il s'agit des éditions Superstar et Leave no Doubt, vendues respectivement 99,99 € et 149,99 €. Vous bénéficierez ainsi de sept jours d'accès anticipé en achetant l'une des ces éditions, pour jouer à NBA 2K 26 dès le 29 août 2025.

Avantages Standard Superstar Leave no Doubt
NBA 2K26 Oui Oui Oui
Accès anticipé Non Oui Oui
VC bonus (Virtual Currency) Non Oui Oui
Bonus MyTEAM Non Oui Oui
Bonus MyCAREER Non Oui Oui
Éléments cosmétiques exclusifs Non Non Oui

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Si vous souhaitez plus de détails, vous retrouver un article concernant les différentes éditions de NBA 2K26 ainsi que tous les bonus de précommande.

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Pour rappel, NBA 2K26 est attendu pour le 5 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 2.
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