NBA 2K26 dévoile les 100 meilleurs joueurs, Jokic et SGA en tête, grosses surprises au classement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 août 2025 à 12h02
2K Games a révélé le Top 100 des joueurs de NBA 2K26. Si Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander partagent la première place, certaines surprises bousculent la hiérarchie, avec des chutes marquées et des progressions spectaculaires.
NBA 2K26 dévoile les 100 meilleurs joueurs, Jokic et SGA en tête, grosses surprises au classement
À quelques jours de la sortie de NBA 2K26, la traditionnelle révélation du classement des joueurs crée déjà le débat. Comme chaque année, les notes des stars NBA sont scrutées de près, et le cru 2026 apporte son lot de confirmations, mais aussi de chocs. Entre les anciens MVP toujours au sommet, les jeunes talents qui explosent et certains vétérans relégués loin derrière, le Top 100 promet d'alimenter les discussions jusque sur les parquets virtuels.

Shai et Jokic au sommet

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Sans surprise, les plus grands noms de la ligue dominent la hiérarchie. Shai Gilgeous-Alexander, MVP 2025 et visage de la jaquette de NBA 2K26, partage la première place avec Nikola Jokic, triple MVP, tous deux notés 98 OVR. Giannis Antetokounmpo complète le podium à 97 OVR. Juste derrière, Luka Doncic (désormais aux Lakers) et Anthony Edwards plafonnent à 95 OVR. Une hiérarchie logique, qui confirme le statut de ces joueurs comme les visages de la NBA actuelle.

Les grandes progressions

Plusieurs jeunes joueurs profitent de la nouvelle saison pour grimper en flèche dans le classement. Comme Cade Cunningham (Detroit Pistons) qui bondit de la 41e à la 16e place après une campagne All-NBA. Jalen Williams (OKC Thunder) passe de son côté de la 42e à la 21e position. Mention spéciale à Cooper Flagg, rookie des Dallas Mavericks, déjà classé 79e avant même son premier match NBA officiel. 

Les grosses chutes

La baisse la plus marquante concerne Paul George (Philadelphia 76ers), qui dégringole de la 25e place à la 92e. Son absence prolongée sur blessure explique en partie ce recul. À l'inverse, son coéquipier Joel Embiid limite la casse. Malgré une saison largement tronquée, l'ancien MVP ne chute « que » de la 5e à la 17e place. Belle chute aussi pour Draymond Green, joueur de Golden State, qui passe du 65e rang au 90e.

Le top 100 des joueurs NBA 2K26

Vous pouvez retrouver les 100 meilleurs joueurs de NBA 2K26 dans le tableau ci-dessous.

ClassementJoueurÉquipeNote
100 Bobby Portis Jr. Milwaukee Bucks 81
99 Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers 81
98 Aaron Nesmith Indiana Pacers 81
97 Alexandre Sarr Washington Wizards 81
96 Jalen Johnson Atlanta Hawks 81
95 Andrew Nembhard Indiana Pacers 81
94 Immanuel Quickly Toronto Raptors 81
93 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks 81
92 Paul George Philadelphia 76ers 81
91 Jalen Hart New York Knicks 81
90 Draymond Green Golden State Warriors 81
89 Anfernee Simons Boston Celtics 81
88 C.J. McCollum Washington Wizards 81
87 Dejounte Murray New Orleans Pelicans 81
86 Jrue Holiday Portland Trail Blazers 81
85 Herb Jones New Orleans Pelicans 81
84 Lu Dort Oklahoma City Thunder 81
83 Walker Kessler Utah Jazz 82
82 Toumani Camara Portland Trail Blazers 82
81 Jaden McDaniels Minnesota Timberwolves 82
80 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder 82
79 Cooper Flagg Dallas Mavericks 82
78 Trey Murphy III New Orleans Pelicans 82
77 Jalen Suggs Orlando Magic 82
76 Jalen Duren Detroit Pistons 82
75 Nikola Vucevic Chicago Bulls 82
74 Naz Reid Minnesota Timberwolves 82
73 Deni Avdija Portland Trail Blazers 82
72 Brandon Miller Charlotte Hornets 82
71 Aaron Gordon Denver Nuggets 82
70 John Collins Los Angeles Clippers 82
69 Josh Giddey Chicago Bulls 82
68 R.J. Barrett Toronto Raptors 82
67 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets 82
66 Stephon Castle San Antonio Spurs 82
65 Coby White Chicago Bulls 83
64 Dyson Daniels Atlanta Hawks 83
63 Cam Johnson Denver Nuggets 83
62 Myles Turner Milwaukee Bucks 83
61 Jalen Green Phoenix Suns 83
60 Desmond Bane Orlando Magic 83
59 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers 84
58 Norm Powell Miami Heat 84
57 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves 84
56 Miles Bridges New York Knicks 84
55 Brandon Ingram Toronto Raptors 84
54 Lauri Markkanen Utah Jazz 84
53 Kristaps Porzingis Atlanta Hawks 84
52 OG Aunuoby New York Knicks 85
51 Scottie Barnes Toronto Raptors 85
50 DeMar DeRozan Sacramento Kings 85
49 Austin Reaves Los Angeles Lakers 85
48 De'Aaron Fox San Antonio Spurs 85
47 Zach LaVine Sacramento Kings 85
46 Julius Randle Minnesota Timberwolves 86
45 Franz Wagner Orlando Magic 86
44 Jamal Murray Denver Nuggets 86
43 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers 86
42 Tyler Herro Miami Heat 86
41 Amen Thompson Houston Rockets 87
40 Jimmy Butler Golden State Warriors 87
39 Derrick White Boston Celtics 87
38 Ivica Zubac Los Angeles Clippers 87
37 Zion Williamson New Orleans Pelicans 87
36 Darius Garland Cleveland Cavaliers 87
35 LaMelo Ball Charlotte Hornets 87
34 Alperen Sengun Houston Rockets 87
33 Domantas Sabonis Sacramento Kings 87
32 Damian Lillard Portland Trail Blazers 88
31 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder 88
30 Bam Adebayo Miami Heat 88
29 Jaren Jackson Jr. Memphis Grizzlies 89
28 James Harden Los Angeles Clippers 89
27 Pascal Siakim Indiana Pacers 89
26 Evan Mobley Cleveland Cavaliers 89
25 Paolo Banchero Orlando Magic 89
24 Kyrie Irving Dallas Mavericks 90
23 Trae Young Atlanta Hawks 90
22 Jaylen Brown Boston Celtics 90
21 Jalen Williams Oklahoma City Thunder 90
20 Devin Booker Phoenix Suns 91
19 Ja Morant Memphis Grizzlies 91
18 Karl Anthony-Towns New York Knicks 92
17 Joel Embiid Philadelphia 76ers 92
16 Cade Cunningham Detroit Pistons 92
15 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers 92
14 Tyrese Haliburton Indiana Pacers 93
13 Jalen Brunson New York Knicks 93
12 Anthony Davis Dallas Mavericks 93
11 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers 93
10 Kevin Durant Houston Rockets 93
9 Victor Wembanyama San Antonio Spurs 94
8 Jayson Tatum Boston Celtics 94
7 LeBron James Los Angeles Lakers 94
6 Stephen Curry Golden State Warriors 94
5 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves 95
4 Luka Doncic Los Angeles Lakers 95
3 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 97
2 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 98
1 Nikola Jokic Denver Nuggets 98

Seulement trois Français

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Comme vous pouvez le constater, seuls trois Français figurent dans ce classement des 100 meilleures notes de NBA 2K26. Déjà une belle performance, malgré tout, qui pourrait être améliorée l'année prochaine avec de jeunes joueurs de plus en plus prometteurs. Victor Wembanyama, évidemment, ainsi que Rudy Gobert et Alexandre Sarr sont les trois présents.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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