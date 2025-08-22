NBA 2K26 dévoile les 100 meilleurs joueurs, Jokic et SGA en tête, grosses surprises au classement

NBA 2K26 - Codes vestiaire (Locker Codes) (Septembre 2026)
Retrouvez la liste de tous les codes vestiaire actifs de NBA 2K26, aussi appelés locker codes, qu'ils soient valides ou expirés.
|Classement
|Joueur
|Équipe
|Note
|100
|Bobby Portis Jr.
|Milwaukee Bucks
|81
|99
|Shaedon Sharpe
|Portland Trail Blazers
|81
|98
|Aaron Nesmith
|Indiana Pacers
|81
|97
|Alexandre Sarr
|Washington Wizards
|81
|96
|Jalen Johnson
|Atlanta Hawks
|81
|95
|Andrew Nembhard
|Indiana Pacers
|81
|94
|Immanuel Quickly
|Toronto Raptors
|81
|93
|Onyeka Okongwu
|Atlanta Hawks
|81
|92
|Paul George
|Philadelphia 76ers
|81
|91
|Jalen Hart
|New York Knicks
|81
|90
|Draymond Green
|Golden State Warriors
|81
|89
|Anfernee Simons
|Boston Celtics
|81
|88
|C.J. McCollum
|Washington Wizards
|81
|87
|Dejounte Murray
|New Orleans Pelicans
|81
|86
|Jrue Holiday
|Portland Trail Blazers
|81
|85
|Herb Jones
|New Orleans Pelicans
|81
|84
|Lu Dort
|Oklahoma City Thunder
|81
|83
|Walker Kessler
|Utah Jazz
|82
|82
|Toumani Camara
|Portland Trail Blazers
|82
|81
|Jaden McDaniels
|Minnesota Timberwolves
|82
|80
|Isaiah Hartenstein
|Oklahoma City Thunder
|82
|79
|Cooper Flagg
|Dallas Mavericks
|82
|78
|Trey Murphy III
|New Orleans Pelicans
|82
|77
|Jalen Suggs
|Orlando Magic
|82
|76
|Jalen Duren
|Detroit Pistons
|82
|75
|Nikola Vucevic
|Chicago Bulls
|82
|74
|Naz Reid
|Minnesota Timberwolves
|82
|73
|Deni Avdija
|Portland Trail Blazers
|82
|72
|Brandon Miller
|Charlotte Hornets
|82
|71
|Aaron Gordon
|Denver Nuggets
|82
|70
|John Collins
|Los Angeles Clippers
|82
|69
|Josh Giddey
|Chicago Bulls
|82
|68
|R.J. Barrett
|Toronto Raptors
|82
|67
|Michael Porter Jr.
|Brooklyn Nets
|82
|66
|Stephon Castle
|San Antonio Spurs
|82
|65
|Coby White
|Chicago Bulls
|83
|64
|Dyson Daniels
|Atlanta Hawks
|83
|63
|Cam Johnson
|Denver Nuggets
|83
|62
|Myles Turner
|Milwaukee Bucks
|83
|61
|Jalen Green
|Phoenix Suns
|83
|60
|Desmond Bane
|Orlando Magic
|83
|59
|Jarrett Allen
|Cleveland Cavaliers
|84
|58
|Norm Powell
|Miami Heat
|84
|57
|Rudy Gobert
|Minnesota Timberwolves
|84
|56
|Miles Bridges
|New York Knicks
|84
|55
|Brandon Ingram
|Toronto Raptors
|84
|54
|Lauri Markkanen
|Utah Jazz
|84
|53
|Kristaps Porzingis
|Atlanta Hawks
|84
|52
|OG Aunuoby
|New York Knicks
|85
|51
|Scottie Barnes
|Toronto Raptors
|85
|50
|DeMar DeRozan
|Sacramento Kings
|85
|49
|Austin Reaves
|Los Angeles Lakers
|85
|48
|De'Aaron Fox
|San Antonio Spurs
|85
|47
|Zach LaVine
|Sacramento Kings
|85
|46
|Julius Randle
|Minnesota Timberwolves
|86
|45
|Franz Wagner
|Orlando Magic
|86
|44
|Jamal Murray
|Denver Nuggets
|86
|43
|Tyrese Maxey
|Philadelphia 76ers
|86
|42
|Tyler Herro
|Miami Heat
|86
|41
|Amen Thompson
|Houston Rockets
|87
|40
|Jimmy Butler
|Golden State Warriors
|87
|39
|Derrick White
|Boston Celtics
|87
|38
|Ivica Zubac
|Los Angeles Clippers
|87
|37
|Zion Williamson
|New Orleans Pelicans
|87
|36
|Darius Garland
|Cleveland Cavaliers
|87
|35
|LaMelo Ball
|Charlotte Hornets
|87
|34
|Alperen Sengun
|Houston Rockets
|87
|33
|Domantas Sabonis
|Sacramento Kings
|87
|32
|Damian Lillard
|Portland Trail Blazers
|88
|31
|Chet Holmgren
|Oklahoma City Thunder
|88
|30
|Bam Adebayo
|Miami Heat
|88
|29
|Jaren Jackson Jr.
|Memphis Grizzlies
|89
|28
|James Harden
|Los Angeles Clippers
|89
|27
|Pascal Siakim
|Indiana Pacers
|89
|26
|Evan Mobley
|Cleveland Cavaliers
|89
|25
|Paolo Banchero
|Orlando Magic
|89
|24
|Kyrie Irving
|Dallas Mavericks
|90
|23
|Trae Young
|Atlanta Hawks
|90
|22
|Jaylen Brown
|Boston Celtics
|90
|21
|Jalen Williams
|Oklahoma City Thunder
|90
|20
|Devin Booker
|Phoenix Suns
|91
|19
|Ja Morant
|Memphis Grizzlies
|91
|18
|Karl Anthony-Towns
|New York Knicks
|92
|17
|Joel Embiid
|Philadelphia 76ers
|92
|16
|Cade Cunningham
|Detroit Pistons
|92
|15
|Kawhi Leonard
|Los Angeles Clippers
|92
|14
|Tyrese Haliburton
|Indiana Pacers
|93
|13
|Jalen Brunson
|New York Knicks
|93
|12
|Anthony Davis
|Dallas Mavericks
|93
|11
|Donovan Mitchell
|Cleveland Cavaliers
|93
|10
|Kevin Durant
|Houston Rockets
|93
|9
|Victor Wembanyama
|San Antonio Spurs
|94
|8
|Jayson Tatum
|Boston Celtics
|94
|7
|LeBron James
|Los Angeles Lakers
|94
|6
|Stephen Curry
|Golden State Warriors
|94
|5
|Anthony Edwards
|Minnesota Timberwolves
|95
|4
|Luka Doncic
|Los Angeles Lakers
|95
|3
|Giannis Antetokounmpo
|Milwaukee Bucks
|97
|2
|Shai Gilgeous-Alexander
|Oklahoma City Thunder
|98
|1
|Nikola Jokic
|Denver Nuggets
|98
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