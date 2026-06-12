Le jeu de football FIFA 2K aurait été annulé à la dernière minute

L'éditeur 2K Games et la FIFA étaient sur le point de signer un accord pour créer une nouvelle simulation de football. Alors que les négociations touchaient à leur fin, un désaccord financier a brusquement mis un terme à ce projet très attendu par les joueurs.

Depuis la séparation entre Electronic Arts et la fédération internationale de football, la FIFA, les rumeurs allaient bon train concernant un potentiel rapprochement avec l'éditeur américain 2K Games pour proposer une alternative à EA SPORTS FC. Selon de récentes informations dévoilées par le média Sports Gamers Online, les deux entités étaient d'ailleurs à deux doigts de sceller une alliance majeure pour développer un tout nouveau jeu vidéo de football. Mais le transfert ne s'est finalement pas concrétisé.

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Un partenariat ambitieux sur le long terme

Les discussions entre la FIFA et 2K Games étaient particulièrement avancées. Les deux parties négociaient déjà les termes précis du contrat, les accords de licence ainsi que les modes de jeu potentiels. L'éditeur, célèbre pour sa franchise de basketball, voyait les choses en grand et réclamait un accord de licence portant sur dix années consécutives. Ce contrat aurait inclus les droits de la Coupe du Monde ainsi que la précieuse licence FIFPRO, indispensable pour intégrer les vrais noms des clubs et des joueurs professionnels.

Les équipes de développement avaient même commencé à imaginer des concepts solides pour séduire les amateurs du ballon rond. Parmi les idées présentées figurait un mode propriétaire particulièrement poussé. Les sources évoquent une expérience de gestion approfondie, décrite comme une version allégée de Football Manager. 2K Games avait d'ailleurs commencé à rassembler une équipe de développeurs chevronnés pour concevoir un titre capable de rivaliser sérieusement avec EA SPORTS FC.

L'impatience financière a brisé les négociations

Cependant, la machine s'est enrayée dans la dernière ligne droite. Les pourparlers ont fini par échouer en raison des exigences de la fédération internationale. Toujours selon les mêmes sources, la FIFA recherchait des opportunités plus rapides et surtout plus rentables. L'organisation souhaitait capitaliser immédiatement sur la Coupe du Monde, ce qui a notamment conduit à des projets annexes comme le lancement d'une édition spéciale sur la plateforme Netflix.

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Cette volonté d'obtenir des bénéfices immédiats a logiquement refroidi les ardeurs de 2K Games, qui souhaitait construire une franchise pérenne sur une décennie complète. Créer un jeu de sport de zéro demande un temps de développement colossal et des investissements massifs, une vision incompatible avec le besoin de rentabilité à court terme de l'instance dirigeante du football mondial.

Un boulevard toujours ouvert pour Electronic Arts

Ces révélations, bien qu'elles doivent encore être officiellement confirmées par les principaux intéressés, illustrent la difficulté de relancer une simulation de football ambitieuse sur le marché actuel. Take-Two Interactive, la maison mère de 2K, n'a pas encore commenté publiquement cette fuite d'informations.

En attendant, EA SPORTS FC continue de dominer le secteur sans véritable concurrence directe, en dépit de la sortie récente de GOALS. Les joueurs qui espéraient voir l'expertise de 2K s'appliquer au football devront probablement faire preuve de beaucoup de patience, le temps qu'un nouvel acteur ait les reins assez solides pour répondre aux attentes financières de la FIFA.