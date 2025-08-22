NBA 2K26 : Détails des différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez les détails des différentes éditions de NBA 2K26, comprenant également les bonus de précommande et le prix de vente.
NBA 2K fera bien évidemment son retour à la rentrée 2025, avec un nouvel épisode. Quelques changements auront lieu, dans le but d'améliorer légèrement l'expérience, tout en mettant à jour les effectifs (mais aussi la note des joueurs
) et les différents modes appréciés des joueurs. Comme toujours, NBA 2K26
sera proposé à la vente sous plusieurs éditions, tout en octroyant des bonus de précommande. Pour ne pas être perdu, voici tout ce que vous devez savoir sur les différentes éditions de NBA 2K26 et les bonus de précommande, sans oublier le prix de vente
.
Éditions, précommande et prix de NBA 2K26
En France, il sera possible de choisir entre trois éditions, comprenant la standard. Voici en détail leur prix, contenu et bonus de NBA 2K26.
Bonus de précommande
- 10 000 VC
- 7 jours d'Accès en avant-première (uniquement pour les éditions Superstar et Leave no Doubt)
Édition Standard
Cette version ne comprend, évidemment, que le jeu. Les bonus de précommande seront attribués pour tout achat avant la sortie.
Vendue 69,99 € sur PC et 79,99 € sur PS5 et Xbox Series.
Édition Superstar 2K26
- 100 000 VC
- 7 jours d'accès anticipé
- 25 x 6 types de boosts de compétence (Ma CARRIÈRE)
- 25 x 3 types de Bonus Gatorade (Ma CARRIÈRE)
- Pièce EXP x2 2 heures (Ma CARRIÈRE)
- Maillot Tête d'affiche Shai Gilgeous-Alexander (Ma CARRIÈRE)
- Sélection d'équipe Full Série 1 (MyTEAM)
- Pack Agent libre Parc Triple menace (MyTEAM)
- 5x Packs Série 1 (MyTEAM)
- Pièce EXP x2 2 heures (MyTEAM)
Tous les joueurs précommandant via le PS Store obtiendront 2 packs Promo MyTEAM et 1 plateau de jeu Mon JOUEUR.
Vendue 99,99 € sur toutes les plateformes.
Édition Leave no Doubt
- 135 000 VC
- Pass Pro de la Saison 1 et Pass Été
- 25 x 6 types de boosts de compétence
- 25 x 3 types de Bonus Gatorade
- Pièce EXP x2 2 heures
- Maillot Tête d'affiche Shai Gilgeous-Alexander
- Sélection d'équipe Full Série 1 (MyTEAM)
- Pack Agent libre Parc Triple menace (MyTEAM)
- 5x Packs Série 1 (MyTEAM)
- Pièce EXP x2 2 heures (MyTEAM)
- 1x carte joueur Opale galaxie en décembre 2025
- 1x carte joueur Invincible en mai 2026
Vendue 149,99 € sur PC, PlayStation et Xbox.
Où précommander NBA 2K26 ?
Vous pouvez précommander NBA 2K26
directement depuis le site officiel. Sinon, d'autres possibilités s'offrent à vous :
Sachez aussi que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
NBA 2K26 sortira le 5 septembre
- PC
- Édition Standard → 10,29 € au lieu de 70 €, soit 85 % de réduction.
- Édition Super Star → 17,19 € au lieu de 100 €, soit 83 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 8,99 € au lieu de 80 €, soit 89 % de réduction.
- Édition Super Star → 18,89 € au lieu de 100 €, soit 81 % de réduction.
- Édition Leave No Doubt Edition → 114,99 € au lieu de 150 €, soit 23 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 2.
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