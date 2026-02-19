Le virage universitaire de NBA 2K26 annonce un changement majeur pour la franchise

La Saison 5 de NBA 2K26 débarque ce vendredi avec une thématique universitaire très attendue. Au programme, seize universités légendaires, des cartes MyTEAM inédites et un avant-goût prometteur du futur jeu de basket universitaire prévu pour 2027 par 2K Sports.

Une passerelle vers le futur titre NCAA de 2027

2K est en train de réunir l'univers entier du basket-ball, en regroupant la NBA, la WNBA et bientôt les rangs universitaires sous une même bannière. Représenter fidèlement l'élite du sport est une entreprise ambitieuse que nous continuerons de concrétiser progressivement, en commençant dès l'année prochaine avec notre expérience universitaire initiale.

MyTEAM fait le plein de cartes évolutives

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PC Édition Standard → 10,29 € au lieu de 70 €, soit 85 % de réduction. Édition Super Star → 17,19 € au lieu de 100 €, soit 83 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 8,59 € au lieu de 80 €, soit 89 % de réduction. Édition Super Star → 19,79 € au lieu de 100 €, soit 80 % de réduction. Édition Leave No Doubt Edition → 114,99 € au lieu de 150 €, soit 23 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



C'est une étape cruciale pour la simulation de basket-ball de référence., et l'heure est à la nostalgie des campus américains. Alors que la March Madness, le tournoi final, approche dans la réalité, 2K Sports décide de synchroniser son calendrier virtuel en intégrant le contenu de seize établissements universitaires prestigieux. Cette mise à jour n'est pas anodineL'éditeur ne s'en cache pas, et l'avoue très clairement,. Les joueurs pourront arborer les couleurs d'institutions mythiques comme Duke, UCLA, Kansas ou encore Michigan State. L'objectif est de permettre aux fans de se mesurer aux stars actuelles et aux légendes passées de ces programmes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Zak Armitage, SVP et GM de 2K Sports, a tenu à clarifier la vision à long terme du studio concernant cet écosystème grandissant :, mais ce teaser jouable promet déjà de raviver la flamme des supporters avec des maillots officiels, des parquets emblématiques et une ambiance visuelle fidèle aux traditions académiques. Une attente de longue date pour la communauté.Le mode MyTEAM est sans doute le grand bénéficiaire de cette mise à jour. Pour marquer le coup, une boîte College Celebration est offerte à tous les joueurs, contenant cinq packs d'options Agent Libre. Mais le véritable défi réside dans les Challenge Games quotidiens disponibles jusqu'au 30 mars. Le concept est séduisant,La mécanique de progression a été soignée puisque ces cartes peuvent évoluer deux fois pour atteindre le statut de Galaxie Opale (OVR 98). Au total,Les récompenses de niveau saisonnier ne sont pas en reste, avec notamment un V.J. Edgecombe de Baylor au niveau 1, un coach Larry Brown en Matière Noire au niveau 28, et pour les plus assidus, une carte Draymond Green OVR 100 au niveau 40.Pour ceux qui préfèrent arpenter les rues de La Ville, la fierté universitaire s'affichera via une pléthore d'objets cosmétiques. Les développeurs ont intégré des mascottes célèbres comme Joe Brui» de UCLA ou Sparty de Michigan State. Au-delà des maillots, des récompenses plus technologiques font leur apparition, comme un drone quadrirotor au niveau 18.. Parmi les ajouts notables, on retient la mascotte « Blue Devil » de Duke ou encore une carte De'Aaron Fox (Kentucky) en Matière Noire.NBA 2K26 est disponible depuis le 5 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 1 & 2. Si vous désirez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :