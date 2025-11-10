Le jeu de foot chez 2K semble se confirmer, avec d'anciens employés d'EA qui rejoignent le projet

Selon plusieurs sources, 2K aurait intensifié le développement d'un jeu de football en recrutant des anciens développeurs d'EA Sports. Un projet secret qui pourrait bien bouleverser le marché du ballon rond virtuel.
Le géant 2K Games, déjà bien installé dans le paysage sportif avec ses licences phares comme NBA 2K et WWE 2K, semble désormais vouloir s'attaquer à un autre mastodonte, le football
. Selon de récentes informations partagées par un insider réputé, l'éditeur américain serait en train de débaucher plusieurs employés d'Electronic Arts afin de constituer une équipe dédiée à un nouveau projet ambitieux. Au cœur de plusieurs rumeurs depuis quelques années, cette expérience pourrait bien finir par aboutir.
Un nouveau jeu de football développé sous Unreal Engine 5
D'après le leaker Matheus Gamer
, connu pour la fiabilité de ses informations, 2K travaillerait actuellement sur l'un de ses plus gros jeux de sport jamais produits
. Ce projet, encore gardé secret, serait développé sous Unreal Engine 5 et viserait une expérience de simulation réaliste.
2K continue d'embaucher des développeurs venant d'EA. Le projet reste secret, mais son ampleur en fait l'un des plus gros jeux de sport jamais créés par l'éditeur. Il est développé sur Unreal Engine 5 et mise sur une approche réaliste de la simulation.
Même si le message ne mentionne pas explicitement le mot « football », la présence d'un hashtag #Football laisse peu de place au doute. D'autant plus que les rumeurs ont été nombreuses à ce sujet depuis trois ans. Si l'information se confirme, il s'agirait d'un retour fracassant de 2K sur le terrain du foot virtuel
, un domaine qu'EA domine sans partage depuis des années.
2K à la conquête du trône d'EA SPORTS FC
Depuis qu'EA a perdu la licence officielle FIFA
après un désaccord financier, la franchise a été rebaptisée EA SPORTS FC
. Cette rupture a laissé un vide sur le marché, ouvrant une opportunité pour un concurrent de taille. Si plusieurs jeux essayent de concurrencer Electronic Arts, comme UFL, personne n'a pour le moment réussi.
2K n'a jamais caché son intérêt pour la licence FIFA
et pourrait bien tenter de l'acquérir pour appuyer le lancement de son futur jeu. Aucune confirmation n'a encore été donnée, mais un partenariat avec la fédération internationale offrirait un avantage considérable face à EA
.
Le studio aurait également un atout majeur, une équipe expérimentée composée d'anciens développeurs ayant travaillé sur les précédents EA SPORTS FC et FIFA
. Cette expertise pourrait permettre à 2K de proposer un gameplay affiné et une approche plus authentique du football virtuel.
Si 2K parvient à concrétiser ce projet, il pourrait non seulement dynamiser le marché, mais aussi redéfinir la concurrence dans les jeux de sport
. La perspective d'un duel entre EA Sports et 2K, similaire à celui opposant NBA 2K à NBA Live à l'époque, ravive déjà la curiosité des fans. Mais il faudra attendre une annonce officiel avant d'espérer quoi que ce soit.
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