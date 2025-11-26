La Saison 3 de NBA 2K26 transforme l'expérience avec des ajouts majeurs

La simulation de basket de référence accueille l'hiver avec sa troisième saison. Entre le retour d'un parc culte, le lancement de l'application mobile et une avalanche de récompenses portées par Cade Cunningham, 2K ne fait pas les choses à moitié pour cette fin d'année 2025.

Une avalanche de contenu pour Ma CARRIÈRE

Le retour légendaire de Sunset Beach

MyTEAM : entre mobile et cartes d'élite











Pro Pass et bande-son

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PC Édition Standard → 10,29 € au lieu de 70 €, soit 85 % de réduction. Édition Super Star → 17,19 € au lieu de 100 €, soit 83 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 8,99 € au lieu de 80 €, soit 89 % de réduction. Édition Super Star → 18,89 € au lieu de 100 €, soit 81 % de réduction. Édition Leave No Doubt Edition → 114,99 € au lieu de 150 €, soit 23 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



L'hiver s'installe sur les parquets virtuels et Visual Concepts entend bien réchauffer l'atmosphère avec. Prévue pour ce vendredi 28 novembre, cette nouvelle étape du cycle de vie du jeu met en vedette le meneur des Detroit Pistons, Cade Cunningham. Surnommé « MotorCade », il incarne la dynamique de cette fin d'année où les joueurs devront redoubler d'efforts pour gravir les échelons du Season Pass. Mais au-delà de la simple progression,, notamment grâce à une synchronisation accrue entre les plateformes.Les amateurs du mode Ma CARRIÈRE découvriront une thématique résolument hivernale. Comme à l'accoutumée, la montée en niveaux s'accompagne de cosmétiques et d'objets de transport parfois loufoques, mais toujours prisés par la communauté. Dès le niveau 18, les joueurs pourront débloquer un Jetpack (Gen 9), avant de viser le niveau 29 pour obtenir le Jingle Beard, un accessoire festif. L'hommage à la culture hip-hop et basket est également présent avec quatre coloris du maillot « No Limit » de Master P au niveau 36.Pour les plus assidus qui atteindront le niveau 39, la Mascotte Chill Ginger viendra récompenser leurs heures de jeu. Cette saison semble vouloir récompenser la fidélité avec des objets qui permettent de se démarquer visuellement sur les terrains en ligne, renforçant l'aspect social du titre.. Le Parc accueille, l'un des terrains les plus emblématiques de NBA 2K16. Ce retour aux sources offre un cadre paradisiaque, situé à l'ombre d'un volcan imposant, contrastant avec la météo hivernale réelle.Avec son bassin aquatique rappelant un aquarium géant et sa rivière paisible façon complexe touristique, ce décor n'est pas seulement esthétique :Revoir ce lieu mythique avec les graphismes de la génération actuelle prouve que le studio sait écouter sa communauté, souvent nostalgique de l'âge d'or de la série.Le mode MyTEAM connaît une petite révolution avec le lancement simultané de NBA 2K26: MyTEAM Mobile sur iOS et Android. La promesse est forte,. Vous pourrez gagner de l'XP de saison et des points de réputation dans les transports, puis retrouver vos acquis sur console le soir même. Pour célébrer ce lancement,Du côté de l'échelle des récompenses classiques, la montée en puissance est significative. Tout commence avec une carte Rubis de Kyle Kuzma au niveau 1, pour culminer avec une impressionnante carte Galaxie Opale d'Anthony Edwards au niveau 40. Les joueuses ne sont pas oubliées, avec l'intégration notable d'une carte Galaxie Opale de Paige Bueckers au niveau 35,Enfin, pour ceux qui opteront pour les versions payantes du pass, les récompenses sont logiquement plus prestigieuses, incluant une armure « Black Spiked » et un Cade Cunningham Diamant Rose immédiat. L'ambiance sonore de cette saison a été confiée au créateur de contenu PlaqueBoyMax, qui a sélectionné neuf nouveaux titres, dont son propre morceau « Yea Yea ». Une playlist « Greatest Hits » sera également disponible sur les plateformes de streaming pour accompagner ce lancement massif.NBA 2K26 est disponible depuis le 5 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 1 & 2. Si vous désirez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :