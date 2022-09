MultiVersus : Rick, compétences et atouts

Rick sur MultiVersus

Sa description

Un méga-génie nihiliste et aussi l'un des plus recherchés de la galaxie. Le scientifique terrien Rick Sanchez a vu à peu près tout ce que la réalité peut offrir. Avec son petit-fils Morty, Rick a sauvé la galaxie et le continuum espace-temps des dizaines de fois.

Les attaques de Rick

Attaques terrestres

Neutre → Doigt qui démange de Rick

Latérale → Amiez-vous les augmentations ?

Haut → Fouet de plasma, Bébé !

Bas → Ouais, une bombe à pet !

Attaques aériennes

Neutre → Tirer en l'air !

Latérale → Espace personnel

Haut → Allez bieeen en haut

Bas → Dommage collatéral

Attaques spéciales

Neutre terrestre → La boîte à larbins / aérienne → Ici, larbins

/ aérienne → Latérale terrestre → Théorie bas-rick du portail / aérienne → Cascades de portail aérien

/ aérienne → Haut terrestre → Jetpack. Pas de soucis. / aérienne → Aller encore plus haut !

/ aérienne → Bas terrestre → Éclair polymorphrick / aérienne → Polymorphe en chute libre

Quels atouts choisir ?

Manipulation de la gravité

Cible marquée

Héphaïstos qui ?

Larbin du genre taillon

La progression de Rick

Niveau 2 → Atout Cafédzilla

Atout Cafédzilla Niveau 3 → x 5 Toasts

x 5 Toasts Niveau 4 → Atout Manipulation de la gravité



Atout Manipulation de la gravité Niveau 5 → x 100 pièces d’Or



x 100 pièces d’Or Niveau 6 → Équiper les atouts des alliés



Équiper les atouts des alliés Niveau 7 → Atout Cible marquée



Atout Cible marquée Niveau 8 → Atout Squancheur de la pyrotechnie



Atout Squancheur de la pyrotechnie Niveau 9 : Entraînement avec atouts



Entraînement avec atouts Niveau 10 → Atout Héphaïstos qui ?

Atout Héphaïstos qui ? Niveau 11 → Atout Écrasement d'armure

Atout Écrasement d'armure Niveau 12 → Atout Larbin du genre taillon



Atout Larbin du genre taillon Niveau 13 → Atout Des cieux dégagés

Atout Des cieux dégagés Niveau 14 → Icône de profil Rick C-137



Icône de profil Rick C-137 Niveau 15 → Badge de victoires de Rick

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les personnages sont très nombreux sur, c'est pourquoi il est important de bien choisir, mais aussi de tous les connaître plus ou moins bien, pour savoir mieux appréhender les parties. C'est dans ce sens que nous vous proposons un récapitulatif de tous les personnages du jeu de combat. Celui-ci concerneest un personnage de type Mage et à distance, ce qui fait de lui un combattant particulièrement utile pour former une bonne équipe, notamment accompagné d'un cogneur.Comme vous le savez, tous les personnages ont des attaques uniques. Concernant, voici la liste de ses différentes attaques terrestres, aériennes et coups spéciaux.Pour maximiser la force d'un personnage, mieux vaut bien choisir les atouts. Si cela reste à l'appréciation de tous, certains semblent un peu plus intéressants que d'autres. Dans le cas de, voici ceux que nous vous conseillons de choisir.Voici toutes les récompenses que vous pourrez obtenir en atteignant le niveau 15 avecPour rappel, une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus est disponible, pour vous donner une idée des forces et faiblesses du moment.