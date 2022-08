MultiVersus : Quand se termine la saison 1 ?

Quand se termine la saison 1 de MultiVersus ?

La sortie de cettea marqué un pas de plus dans la bêta ouverte du jeu de combat, qui semble d'ailleurs avoir quitté cet aspect, étant donné qu'il a tout de suite connu le succès. Avec cette saison, plusieurs ajouts ont eu lieu (et auront lieu au fil des semaines), notamment un passe de combat, doté de cinquante niveaux et autant de récompenses. De ce fait, de nombreux joueurs se demandent, pour savoir combien de temps il leur reste pour obtenir ces récompenses.L'information, comme souvent, est directement indiquée en jeu, puisque lorsque nous nous rendant dans la partie dédiée au passe de combat et aux défis saisonniers, il est préciséCelle-ci tombera, ce qui laisse environ trois mois aux joueurs pour atteindre leurs objectifs et notamment débloquer toutes les récompenses.Si on excepte le lancement de la saison 1, qui a été retardé d'une petite semaine, le studio a toujours déployé les mises à jour majeures le mardi, tout comme l'accès anticipé et la sortie du jeu. Ainsi, les débuts et fins de saisons devraient toujours avoir lieu les mardis.En attendant, vous savez combien de temps il vous reste afin de compléter votre passe de combat, dans le but de récupérer toutes les récompenses. Il est important de noter que, comparé à d'autres jeux free-to-play, acheter le battle pass ne vous offre pas de monnaie premium, pour le moment. Il faudra le racheter en dépenser, à nouveau, de l'argent réel, si vous souhaitez l'acquérir pour la saison 2.Rappelons qu'une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus est disponible, fréquemment mise à jour, pour vous aider dans votre choix.