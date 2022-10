MultiVersus : Les développeurs invitent la communauté à proposer de nouveaux défis

Any suggestions for new challenges to spice up daily and weekly challenges? #MultiVersus — Tony Huynh (@Tony_Huynh) October 13, 2022

fait partie des nombreux jeux service qui proposent un système de missions quotidiennes et hebdomadaires, afin d'engranger des points ou de la monnaie, pour débloquer d'autres aspects et notamment des cosmétiques. À l'instar de ses homologues dans d'autres styles,Afin de contourner ce problème,a décidé de faire directement appel à la communauté. L'initiative s'est déroulée sous la forme d'un tweet publié paroù il a demandé si les joueurs avaient des idées pour « épicer » les challenges hebdomadaires et quotidiens deLes joueurs ont répondu présent et ont apporté leurs suggestions, mais également leurs inquiétudes vis-à-vis de ces nouveaux défis. Certains ne veulent pas que des modes de jeu particuliers soient obligatoires pour réussir les défis, d'autres veulent que ces derniersDe par leur nature répétitive, ces défis pourraient aussi servir à, selon certaines propositions. Dans la grande majorité, nous sommes en face d'un accueil positif de la part de la communauté qui a répondu avec bienveillance.Aucune information, toutefois, en ce qui concerne l'utilisation faite de ces réponses et à quel degré elles seront prises en compte, dans la mesure où il s'agit de réponses à un tweet et pas d'une réelle enquête d'opinion menée par les équipes du jeu. En attendant, nous rappelons que vous pouvez toujours profiter d'une tier list des meilleurs personnages