MultiVersus : Le passe de combat déçoit les joueurs

La saison 1 est disponible depuis le 15 août, et a apporté de nombreux changements, notamment au niveau des combattants, certains ayant reçu un nerf, d'autres un buff. Une partie des joueurs attendaient impatiemment de découvrir le passe de combat pour voir ce que les développeurs leur avaient réservé, mais la plupart ont été déçus.En cause,. Au fil du temps, les développeurs ont pris l'habitude de proposer leur monnaie premium dans les passes de combat, à l'image de Fortnite et Apex Legends , pour ne citer qu'eux. En général, cela motive les joueurs à terminer le passe de combat, et donc à s'investir dans le jeu, étant donné que la mise de départ (souvent 10 euros), est récupérée, permettant par la suite d'acheter à nouveau le passe de combat, sans avoir à remettre de l'argent en jeu, tout en obtenant une flopée de skins.Ce choix de la part de Player First Games a surpris une partie de la communauté, qui n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux ou sur Reddit, alors que certains comprennent le manque de gleamium, expliquant que les développeurs ne sont aucunement obligés d'en proposer via le passe de combat, et que de nombreux jeux fonctionnent de la sorte, le plus important étant le contenu exclusif.Dans tous les cas, le passe de combat ne propose que des cosmétiques, de l'or ou des toasts, ce qui ne change en rien le gameplay. Face à ces retours, Player First Games pourrait revoir la chose à l'occasion de la saison 2 de MultiVersus. En attendant, nous rappelons qu'une tier list des meilleurs personnages est disponible.