MultiVersus lance sa saison 2 et annonce un personnage et une carte

Marvin le Martien arrive dans MultiVersus

Après des débuts tonitruants,a vu sa base de joueurs diminuer, mais reste un joli succès pour Player First Games, qui continue d'apporter du contenu. Ce 15 novembre,, mais avec un contenu un peu moins conséquent que la saison 1, sans surprise. En effet, les développeurs ont ajouté un bon nombre de choses ces derniers temps, et ne souhaitent pas se précipiter. C'est pourquoi aucun personnage n'a été intégré.Il va falloir patienter quelques semaines pour cela, mais le studio a d'ores et déjà annoncé. Connu pour sa présence dans les Looney Tunes, il rejoindra le roster plus tard, pour ne pas trop chambouler la méta alors que Black Adam est arrivé il y a peu. Ce n'est pas le seul ajout massif qui a été dévoilé pour cette saison 2, puisqu'. Avant un autre personnage de la série ?Pour ce qui est du contenu déjà disponible, mentionnons le passe de combat qui, bien qu'il ne présente toujours pas de Gleamium dans les récompenses, a été amélioré en fonction du retour des joueurs. La boutique est également disponible, avec de nombreux skins pour tous les personnages ou presque. De nombreuses améliorations et corrections ont eu lieu, comme des équilibrages sur certains personnages. Les plus touchés sont Black Adam, Batman, Finn et Vera, selon le patch notes Rendez-vous ces prochaines semaines pour découvrir ces nouveautés, et probablement bien plus de choses, encore tenues secrètes par Player First Games. Rappelons qu'une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus est disponible pour vous aider à choisir.