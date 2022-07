MultiVersus est déjà un succès

Vous n'êtes probablement pas passé à côté de, qui était disponible pour certains en accès anticipé depuis ce 19 juillet, avec, déjà, un grand nombre de joueurs (un pic à 60 000 uniquement sur Steam). Après quelques problèmes,Comme il fallait s'y attendre, les curieux ont été nombreux,selon les données de SteamDB . Une très bonne nouvelle pour les développeurs, qui doivent être ravis de voir leur jeu susciter autant d'attention. Il faut dire que, notamment le fait de posséder des personnages connus de tous, provenant des licences de la Warner Bros., à l'image des héros DC Comics, des Looney Tunes, Rick & Morty ou encore Game of Thrones. D'autant plus que le roster s'agrandira au fil du temps.En additionnant toutes les plateformes (PC, PlayStation et Xbox),, ce qui est une bonne performance pour la sortie d'une bêta ouverte. Ces prochains jours, nous devrions voir ces statistiques augmenter, si la hype continue et si les joueurs sont ravis de l'expérience, ce qui semble être le cas pour la majeure partie.Rappelons que la bêta ouverte est disponible pour tous, en free-to-play, sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez profiter d'une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus pour débuter et mieux prendre en main ce jeu, si besoin.