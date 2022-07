MultiVersus : La bêta ouverte dévoile sa date de sortie

Date de la bêta ouverte de MultiVersus

Depuis quelques semaines, les rumeurs avançaient queétait proche d'arriver, et que cela allait été plus ou moins synonyme de lancer du jeu. C'est ce qui semble se profiler, étant donné que Player First Games vient d'annoncerAinsi, tous les joueurs, sans aucune exception, pourront profiter de, qui aura lieu sur toutes les plateformes sur lesquelles le Smash Bros.-like a été annoncé, à savoir PC, PlayStation et Xbox. Le tout se fera bien évidemment sans avoir à dépenser le moindre sou, puisqueNéanmoins, notez qu'un accès anticipé d'une semaine sera offert à celles et ceux ayant participé à l'alpha fermée, qui a eu lieu plus tôt dans l'année, mais également à celles et ceux qui récupèrent un Twitch Drop (cliquez sur le lien pour avoir de plus amples informations).Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce, centrée sur le gameplay, a été publiée.Pour rappel,est un jeu de combat, se rapprochant de la licence Smash Bros. Plusieurs modes seront jouables (le 2 contre 2 en équipe, le 1 contre 1 et le free-for-all à quatre joueurs), le tout avec des personnages issus de licences mondialement connues. Nous retrouvons par exemple ceux de Scooby-Doo, Games of Thrones, les Looney Tunes ou encore les super-héros DC Comics. Les affrontements auront lieu sur des cartes ayant des références avec ces licences, évidemment.Rendez-vous dès le 26 juillet donc,, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.