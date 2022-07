MultiVersus Twitch Drops : Comment accéder à l'accès anticipé ?

Comment avoir l'accès anticipé à la bêta de MultiVersus avec Twitch Drop ?

Lier ses comptes Twitch et Warner Bros. Games (ici). Si vous n'avez pas encore de compte Warner Bros, créez-en un.

Regardez ensuite 60 minutes d'un stream sur Twitch, dès le 19 juillet à 18h, heure de sortie de l'accès anticipé. Il faut que la mention « Drops activés » soit dans les tags de la chaîne.

Vous pouvez suivre votre progression ici.

Une fois l'accès en votre possession, choisissez votre plateforme via votre compte WB Games.

Ce 19 juillet 2022 marque le coup d'envoi de. Durant une semaine entière, une multitude de joueurs, ceux ayant participé à l'alpha fermée, pourront découvrir en avant-première le nouveau jeu de combat de Warner Bros. Interactive Entertainment, développé par le studio Player First Games. Cependant, afin qu'un plus grand nombre de joueurs puissent en profiter,Ce n'est pas la première fois qu'un studio permet à sa communauté de récupérer un accès grâce à, puisque de nombreux jeux l'ont fait auparavant, à l'image de VALORANT et, plus récemment, Overwatch 2. Ici, la bonne nouvelle est que la chance n'entre pas en compte, puisqu'il suffit de regarder un certain temps un streamer pour être éligible, 60 minutes en l'occurrence. Voici toutes les étapes à suivre pour profiter de cet accès anticipé :Tous les détails concernant les Twitch Drops peuvent, sinon, être consultés sur le site officiel . Enfin, si vous ne souhaitez pas suivre un streamer durant 60 minutes ou tout simplement ne pas prendre part à l'accès anticipé de, sachez que l'ouverture de la bêta ouverte du Smash Bros.-like aura lieu une semaine, le 26 juillet. Le tout se fera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, en free-to-play. Ce sont les mêmes plateformes qui sont éligibles pour l'accès anticipé.